“El arte se concibe en soledad, y tiene una parte de relación con el pastoreo”

Carlos Villoslada es pintor, antes fue pastor de cabras en la granja que tiene su familia en la Rioja. Desde la Denominación de Origen del Queso Camerano le encargaron que pintara unas bolsas con imágenes de cabras. Las bolsas valen para meter dentro cualquier cosa, desde quesos hasta libros, pasando por la compra semanal, y hasta para llevar las herramientas que se usan para la casa.

Ha hecho 60 bolsas y no ha pintado una cabra igual en cada una de ellas. Carlos ama la naturaleza y su obra está inspirada en ella. Ama el pastoreo y las cabras que durante años trató con esmero, en esta entrevista nos explica cómo son estos animales, si viven bien o mal y si tienen sentimientos.

Lo que nos explica Carlos transmite tanto amor por estos animales y por esa vida en medio de la naturaleza que, cuando lean los que nos cuenta, intentarán ver el mundo rural con otros ojos. Los del amor, igual que Carlos.



¿Cómo nació la idea de pintar unas bolsas con imágenes de cabras? Desde la Denominación de Origen del queso Camerano de la Rioja (DOP) se pusieron en contacto conmigo porque querían hacer algo especial para regalar, y así nació hacer estas bolsas pintadas de edición limitada con cabras.

¿Por qué tan sólo ha hecho sesenta bolsas? Sinceramente porque lo acordaron así, les hice una propuesta, no es un número por nada en concreto, no tiene nada que ver con nada especial.

En esas imágenes de las cabras tienen mucha vida, especialmente en la mirada. Son únicas, están hechas una a una como si fuese una obra de arte para llevar por la calle porque son bolsas para poner regalos, o para ir a la compra semanal, es como si fuesen un cuadro. He querido que todas sean piezas únicas, que cada una de ellas represente una cabra en concreto, con su personalidad y sus características.

Fue pastor antes que artista. Provengo de una familia de ganaderos que siempre hemos tenido vacas luego, en los años 90, compramos cabras y, poco a poco, las fuimos criando, mi familia, siempre se ha dedicado al campo, soy un enamorado de la naturaleza y de los animales, somos cuatro hermanos, soy el pequeño y comencé a trabajar con mis padres en la granja, veía que era como mi lugar estar allí, cuidando a los animales, pastoreando, y todavía estoy vinculado a ello.

¿Cómo trataba a las cabras, hay personas que dicen que hay que ponerles música clásica? Hay que cuidarlas todo lo posible y estar muy pendiente, los animales tienen mucha dependencia nuestra para subsistir, para el día a día, música no les ponía, les ponía la música que daban en la radio y dependía del día, las cabras se ordeñan todas las mañanas a primera hora, se les da de comer, y por la tarde es la hora del pastoreo, se las saca al campo para que caminen y coman.

¿Todas son distintas? Pues sí, es algo que suelo decir, tenemos en mente que los animales que están en rebaño, donde parece que adonde va uno van todos y que se mueven en grupo y nos parecen todos iguales, se suele ver así, y, la verdad, estamos equivocados porque son todas totalmente distintas, cada uno y cada una tiene su personalidad, su manera de ser, sus características, son como las personas, las cabras tienen mucha personalidad, muchos rasgos, los ojos, la mirada, la cara, su fisonomía al completo, tienen unas características únicas unas de otras.



Usted ha pintado los ojos de las cabras muy vivos, con una belleza distinta en cada uno de estos animales. ¿cómo se sabe eso, es así porque las conoce? Es algo que tengo muy interiorizado por el tiempo que he acompañado a estos animales y que ellos me han acompañado a mí, les he observado, no sólo les he dado de comer y las he limpiado, hay que observarlas para conocer si están bien, si están mal, si tienen cualquier problema, si las observamos es lo que nos puede ayudar para saber cómo se sienten, creo que eso lo tengo muy interiorizado y ha sido lo que me ha ayudado para poder crear esas expresiones.

¿La forma de ser de estos animales ha hecho que usted sea de una manera determinada? Tengo una manera de ser bastante tranquila, por los animales, por el modo de vida, al final el pastoreo es un modo de vida bastante solitario, el pastoreo es uno mismo con sus animales, leyendo, viendo el paisaje, y eso si que te hace ser de una manera determinada, y la parte artística, como pintor, no está desligada de la manera en que se concibe el arte, el arte se concibe en un espacio en soledad también, no es en el exterior con animales pero estás en soledad también observando, meditando y que tiene una parte de relación con las horas de pastoreo.

¿Cuando cambian las estaciones y ahora que tenemos un problema ecológico muy grande, las cabras lo notan? Los cambios nos afectan a todos, para bien y para mal, por ejemplo, los calores extremos les afectan bastante porque no pueden salir al campo las horas que les gustaría salir, hay que cuidar también las horas de calor extremo y la alimentación varía, en las temporadas más húmedas y en las más secas, eso afecta para todo.

¿Tienen sentimientos? Por supuesto que tienen sentimientos, todos los animales, los humanos estamos más acostumbrados a convivir con perros y con gatos, pero todos, desde el primero al último, tienen sentimientos, en un rebaño las madres, tienes unos afectos muy ligados con sus crías, no solamente cuando son madres que acaban de parir sino cuando en un rebaño se juntan incluso por familias, la madre con la hija de un año, la hija de otro año, con las hijas de las hijas, al final, eso es parte de un sentimiento que el animal tiene de familiaridad.



En esas bolsas que ha pintado, en esos ojos de las cabras, también ha reflejado el ambiente en el que viven esos animales, ¿pintó las bolsas inspirándose en la naturaleza? He reflejado lo que es concretamente el animal, he pintado la cabra en las distintas razas que se pueden encontrar en la Rioja, la granadina, la malagueña, la alpina y la serrana. He creado como una simbiosis de todas esas razas, que he ido reflejando, mezclando unas con otras y, al final, artísticamente te da juego para esa conexión entre unas y otras.

¿En qué se inspira cuando pinta? Lo que más me inspira es la naturaleza porque me viene de origen, pinto también una serie de golondrinas, son un poco icónicas porque representan las estaciones, los tiempos del año, en la granja siempre ha habido una colonia de golondrinas que marcaban las distintas estaciones y sobre todo pinto mis orígenes, el pintar cabras viene de esos orígenes, por eso se pusieron en contacto conmigo los de la DOP, porque vieron en mi esta parte, además de ser artista tengo el bagaje de haber sido pastor, y eso les llamó más la atención para apostar por mi para poder crear estas bolsas con las imágenes de las cabras.

El pastoreo, la ganadería, las cabras, están en recesión, ¿cree que se arreglará y al final habrá personas que querrán dedicarse al campo? La ganadería es algo muy valioso, las pequeñas granjas de cabras, como la nuestra y otras, son una parte muy importante del mundo rural, de los pueblos, eso da unas características que con el tiempo la gente está perdiendo. El que la gente se vuelva a involucrar con la ganadería, con el campo, es más complicado si no ha tenido contacto con este modo de vida, la vida del campo ya sabemos que es dura pero todos los trabajos tienen su parte negativa, si eres una persona autónoma eres dueña de tú tiempo, pero se tiene que trabajar todos los días, es una manera de plantearse la vida.

¿Su familia sigue teniendo la granja? Sí, seguimos teniendo las cabras, somos cuatro hermanos y cuando decidí apostar por el arte uno de mis hermanos siguió con las riendas de la granja.

¿Cuando ordeñaba las cabras pensaba que de aquella leche iban a salir esos quesos tan apreciados? Por supuesto, la leche es maravillosa y como las cuidamos tan bien, algo bueno tenía que salir.

¿Qué comen, sólo lo que encuentran cuando van de pastoreo? Hay que darles aparte, en la zona donde estamos hay que pastorear por las tardes unas horas, cuando salen al campo viven de lo que hay en él, luego pasean por la ladera del río Najerilla que es precioso, por toda la cuenca del río hay bastantes choperas, en otoño toda la hoja que cae les aporta alimento, y les encanta, hay zonas de pasto de rastrojo, y aparte de lo que coman en el campo y de las horas del pastoreo del exterior hay que aportarles más comida, a base de pienso, de forrajes como la alfalfa, que sembramos y cosechamos nosotros mismos, y el pienso, que ya viene preparado, tienen mezcla de maíz y avena.

¿A las cabras les gusta todo lo que les dan para comer? Las cabras son bastante sibaritas, el pienso tiene que estar muy limpio, si hay algo que está sucio, por lo que sea, no lo quieren, tienen que tener mucha hambre para que se lo coman así, si el pienso está sucio, enmohecido, el forraje sucio, todo esto no les gusta.

¿Cuando se enamoran se les nota? Si, tienen alguna percepción entre unas y otras, también están sus épocas de celo, tienen temporadas en que se las ve más contentas, en la primavera, cuando las ves salir al campo cuando hace buen tiempo están más joviales que cuando hace frío, la lluvia no les gusta nada.



Usted decidió dejar de ser pastor para ser artista, ¿puede vivir del arte? Es complejo el arte, tengo la gran suerte de poder vivir de ello, ya llevo nueve años que me dedico al arte y hasta el día de hoy vivo exclusivamente de la pintura, fue una apuesta muy grande dejar de hacer de pastor para pintar, pasé de tener un trabajo en una granja, algo propio, a dedicarme a algo tan incierto como el arte, fue una apuesta arriesgada, pero tampoco tengo ningún complejo, ni ningún problema, si no funciona en algún momento, siempre puedo volver a dedicarme al pastoreo.

El campo está muy mitificado, igual que el arte, ¿está de acuerdo? Si no se profundiza mucho, es así, estamos acostumbrados a ir al campo, a vivirlo de una manera como una experiencia y todo nos parece bellísimo, volvemos a nuestra casa y hasta ahí, ¿no?, luego el arte, lo mismo, nos vamos a una galería y nos lo exponen todo perfecto para disfrutarlo, al final, el arte se hace para disfrutar, luego tiene sus complicaciones internas que es algo ya propio del artista.

Los artistas tienen sus procesos de creación, ¿usted cómo trabaja? Para conseguir hacer algo tienes que hacer muchas pruebas y llegar al punto en que lo que estás haciendo quede perfecto, sobre todo si eres exigente contigo mismo. En mi caso empecé a pintar cabras sobre cerámica, piezas recuperadas que rescato, platos, bandejas, empecé a primeros de año a pintar las cabras y es trabajando y teniendo una historia interior como las pinté. Haber realizado estas bolsas ha sido una gran suerte porque La Rioja es muy bella, y hacer este trabajo significa mucho porque la relación, la vinculación familiar con los animales, el entorno rural, con los quesos, es especial para mí y es lo que me ha servido para hacer estas cabras y que hayan contado conmigo desde la DOP ha sido una suerte.