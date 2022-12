El milagroso producto que repara el cuero de sofás, bolsos y asientos Emprendedores de Hoy

El cuero es un material con grandes ventajas. No solo transmite sofisticación y elegancia, sino que también es muy duradero, aunque, cuando no se cuida correctamente, esto puede llegar a ser su talón de Aquiles. Las superficies de cuero pueden recibir daños por el paso del tiempo y el uso cotidiano. Estos signos de desgaste, sin embargo, se pueden revertir con productos como el cuero líquido, disponible en la tienda cueroliquido.es.

Tal vez el término “milagroso” no sea el más adecuado, ya que los milagros suelen requerir un acto de fe. Por el contrario, los resultados del Cuero Líquido se pueden tocar con la mano. Por eso, este producto se ha convertido en una de las soluciones más sencillas y eficaces a la hora de renovar objetos de cuero como sofás, bolsos, zapatos y asientos del coche, entre otros. Tanto es así que cada vez más profesionales de la restauración lo utilizan en sus talleres. Sin embargo, la aplicación de este producto es tan sencilla que cualquiera lo puede hacer en casa. Ahora se va a conocer más de cerca este producto y para qué usos puede servir.

El cuero líquido: sus beneficios y características Son muchas las personas que utilizan el cuero líquido para reparar una gran diversidad de objetos en cuero. El cuero líquido es (como el mismo nombre sugiere) una masilla que aplicada en pequeños agujeros, desgarros, arañazos o grietas en el material, los rellena actuando como pegamento, reparando así el cuero. Pero no solo esto. Una de las características más destacadas de este producto es que permanece suave y flexible al secarse, es decir, que es capaz de imitar las cualidades del cuero que repara. Lo cual significa que los objetos restaurados quedan como nuevos. Por esta razón, está especialmente indicado para la reparación de sofás y asientos de coches, pero también sirve para ser aplicado en bolsos, accesorios y ropa, entre muchas cosas más. La única condición para utilizar el cuero líquido es que la superficie sea de cuero (teñido, artificial o piel semi-anilina).

Gran variedad de colores disponibles El cuero líquido COLOURLOCK está disponible en 46 colores estándar, además de transparente e incoloro. Para escoger adecuadamente, es posible consultar una carta digital disponible en la tienda online o se puede solicitar el envío de una impresa a domicilio. Si se necesita un color o tonalidad específica, existe la posibilidad de encargarla.

Cómo utilizar el cuero líquido La forma de usarlo es muy sencilla: simplemente, hay que rellenar las áreas dañadas uniformemente y, con la ayuda de una espátula, se alisa el producto y si deja secar a temperatura ambiente entre una o dos horas. El proceso debe repetirse las veces que sean necesarias hasta rellenar por completo el área de reparación.

Una de las recomendaciones que hacen desde Cueroliquido.es para que la reparación quede invisible es aplicar varias veces el tinte reparador para cuero COLOURLOCK con una esponja y usar un secador de pelo para secar el tinte entre una capa y otra. De esta manera, se conseguirá la cobertura perfecta y un acabado profesional.

Algunos datos de interés sobre la tienda Cueroliquido.es Cueroliquido.es es una empresa distribuidora oficial en España de la marca alemana COLOURLOCK, la cual destaca en el mercado por garantizar un acabado profesional en la restauración de los productos de cuero. Asimismo, en la tienda online no solo se consigue el cuero líquido, sino también otros materiales para cuidar y reparar el cuero.

En la “trastienda” hay un experimentado equipo que se encarga de asesorar a los clientes para que adquieran el artículo que más se adapte a sus necesidades. En la página web, también están a disposición todas las indicaciones sobre cómo utilizar cada producto para que cualquiera lo pueda hacer perfectamente en casa.



