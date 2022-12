¿Qué son los micropréstamos? Son productos de tipo financiero con los que se puede acceder a una cantidad de dinero no muy alta Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de diciembre de 2022, 09:13 h (CET)

Hay varios tipos de préstamos y también, hay distintas formas de conseguirlos. Los préstamos o créditos son generalmente otorgados por bancos u otro tipo de entidades financieras y van desde pequeños créditos, hasta los más grandes donde el solicitante tiene acceso a mucho dinero si cumple con ciertos requisitos, establecidos por dicha entidad financiera. Pero hay unos créditos que se conocen como micropréstamos. Pero, ¿Qué son? ¿Para qué sirven? A continuación, les explicaremos todo lo más relevante que usted debe saber sobre los micropréstamos.

Micropréstamos

Los micropréstamos son productos de tipo financiero con los que usted puede acceder a una cantidad de dinero no muy alta, y en un espacio corto de tiempo. Las características esenciales de los micropréstamos son las siguientes:

Una de las ventajas de estos préstamos es que usted puede pedir cantidades pequeñas de dinero, para esos momentos de necesidad en donde no requiere de una alta suma de efectivo. Estos micropréstamos no te ayudarán a reformar tu casa o a emprender un nuevo negocio, pero sí podrán ser de utilidad si quieres comprar algo pequeño o cubrir una necesidad inmediata.

Los plazos de devolución de los micropréstamos tienen como característica que se deben de devolver en corto tiempo, generalmente en un máximo de 30 días.

Las tasas de interés de estos micropréstamos son por lo general más altas que las de los préstamos regulares. Los micropréstamos tienen normalmente tasas de interés de entre un 12% y un 29%. Los préstamos regulares, su tasa es de entre un 7% y un 11%.

La duración de los micropréstamos es corta, duran entre 1 año y 5 años. Esto contrario a los préstamos comerciales regulares que pueden oscilar entre los 5 y 7 años.

Los programas de reembolso de estos préstamos se determinan por el receptor así como el prestamista, sin embargo, en ciertas ocasiones, el micro préstamo puede llegar a tener de 1 a 4 pagos, dependiendo del acuerdo previo. El pago comercial regular, tiene por lo general, un solo pago mensual.

El monto de los micropréstamos por lo general es de $14,000 (promedio) sin embargo, puede llegar a ser de $50,000, lo cual es aun así, mucho más bajo que el de los préstamos bancarios ($400,000).

La garantía o aval es necesaria en los micropréstamos. Esto es lo que el prestatario le debe de presentar al prestamista para que en caso el prestatario no pueda pagar lo que debe, el prestamista tenga algo con que liquidar el préstamo.

Cuáles son las ventajas y desventajas de los microcréditos

Su principal desventaja es que el precio suele ser muy caro, pues las comisiones son bien altas, lo que multiplica los tipos de interés de los préstamos que son personales.

Su principal ventaja es que son préstamos sencillos y rápidos, lo cual permite que el que lo solicita, tenga el dinero la menor cantidad de tiempo posible. Muchas de las empresas que los prestan, incluso tienen opciones para hacerlo todo en línea.

Lo cierto es que este tipo de crédito lo pueden salvar en caso de una emergencia o que requiere de una inyección de dinero de forma inmediata, sólo es necesario conocer sus pros y contras si está pensando en obtener uno.

