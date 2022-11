ASPY entrega sus XII Xcellens a FNAC España, Knorr-Bremse Pamplona y Wittur Elevator Components Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 15:49 h (CET) Aspy ha galardonado a Fnac España, Wittur Elevator Components y Knorr-Bremse Pamplona con sus premios Xcellens 22 a las mejores prácticas en Prevención de Riesgos Laborales. El Xcellens Solidario 2022 fue para la Fundació Institut Guttmann, centro dedicado a la neurorrehabilitación El acto de entrega tuvo lugar el lunes en Barcelona, en el Hotel Monumento Casa Fuster de Barcelona. Fue inaugurado por Santiago de Torres, Presidente del Grupo, que destacó el importante reto que tienen los servicios de prevención, en el actual entorno sanitario, como impulsores de la auténtica medicina preventiva. También, se refirió a las crecientes patologías relacionadas con la salud mental, o la necesidad de conseguir una atención médica más eficiente mediante el uso de las últimas tecnologías y elBig Data.

La decimosegunda edición de los premios Xcellens ha contado con la participación destacada del prevencionista A.José Millán Villanueva, Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada y Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Granada. Millán Villanueva presentó la ponencia "La prevención no es un sueño", en el que narró las distintas contingencias multicausales que dieron lugar al hundimiento del Titanic, y cómo cada una de ellas podrían haberse evitado aplicando la actual normativa de prevención de riesgos laborales.

Empresas Premiadas

Knorr-Bremse, ubicada en Pamplona, especializada en la fabricación de sistemas de freno para ferrocarril, resultó premiada por su proyecto Chemical Risk Management: un procedimiento que combina el análisis de los datos históricos de los muestreos de higiene industrial y el análisis predictivo del impacto de las variaciones en los procesos productivos para la correcta adecuación de las evaluaciones higiénicas. El sistema también comprende análisis higiénicos específicos en caso de detectar condiciones anómalas y presencia técnica en planta para el control y evaluación continua. Así mismo, la compañía ha establecido un procedimiento de gestión de la exposición a cancerígenos para lograr una mejor valoración de sus trabajadores.

Han recogido el premio Raúl Zabalza, Director de Calidad Prevención y Medio Ambiente, de Knorr-Bremse Pamplona, y Fermín Zabalza, Responsable de Prevención de la firma.

Wittur Elevator Components, con sede en Zaragoza, ha recibido un Xcellens 2022 por su proyecto Cambio Cultural 0 Accidentes con el que han logrado la integración de la prevención en toda la estructura de la compañía, incluyendo la implicación activa de la alta dirección, y han obtenido la ISO 45.000 sin no conformidades. El proyecto incluye el desarrollo del Proyecto Mesa Roja, un sistema predictivo, que involucra a toda la organización, de alerta de situaciones de riesgo que les ha permitido alcanzar más de 400 días sin accidentes de trabajo. Han recogido el premio Xcellens 2022 José Antonio Ostariz, Director de planta, y Yolanda Carrillo, Técnico de Prevención y Gestión Ambiental de Wittur Elevator Components.

Fnac España, por su parte, ha sido reconocida por su Programa de Bienestar Global, que incluye actuaciones presenciales y también una apuesta decidida por los entornos digitales mediante gimnasios virtuales, chats, teleconsultas, etc. La firma ha impulsado el plan estratégico Everyday, con diversas herramientas para mejorar la salud de sus personas trabajadoras, basándose en el bienestar físico, nutricional, mental y medioambiental. Por parte de Fnac España ha recogido el premio Armando Gómez Rey, Responsable de Bienestar y Salud laboral.

La Fundació Institut Guttmann ha recibido el Xcellens Solidario 2022 por su actividad dedicada al tratamiento de las personas con discapacidad de origen neurológico y al cuidado, mantenimiento y prevención de la salud y de su calidad de vida. Han recogido el reconocimiento por parte de esta fundación Javier Remacha Fuentes, Responsable de la Oficina Técnica de Dirección; y Elisabet González, Responsable del Área de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.

Para finalizar el acto, tuvo lugar la entrega del Premio Xcellens Interno, que reconoce el óptimo cumplimiento de diferentes indicadores por parte de 3 delegaciones ASPY finalistas: Burgos, Pamplona y Madrid. Entre estos indicadores valorados se encuentran los objetivos, los plazos de servicio, la fidelización de clientes, la formación interna realizada y la opinión de usuarios. La delegación ASPY reconocida como Premio Xcellens Interno 2022 fue la delegación de Burgos. El director de la delegación ASPY en Burgos, Miranda de Ebro y Soria, Luis Nieto Araujo, fue el encargado de recoger el reconocimiento junto a sus compañeros, los directores de ASPY en Madrid, David Zapico, y en Pamplona, Ole Eseverri.

Premios Xcellens

ASPY entrega los Premios Xcellens a la Prevención desde el año 2010. Con ellos se pretende reconocer la labor que realizan las empresas en prevención de riesgos laborales más allá del mero cumplimiento del imperativo legal. En 2018 ASPY amplió estos reconocimientos incluyendo la categoría Xcellens Solidario, para reconocer a instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, y otras entidades sociales.

A lo largo de estos 12 años han sido premiadas más de 60 empresas de todos los ámbitos económicos, algunas tan conocidas como Banco Santander, Ferrovial, Acciona o DHL; y entidades benéficas como Aldeas Infantiles o Médicos del Mundo. Los actos de entrega han contado con ponentes tan destacados como el economista José María Gay de Liébana o el cardiólogo Ramón Brugada.

Es posible acceder a la grabación de la gala en este enlace.

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, Salud Laboral y cumplimiento normativo. Su equipo, formado por más de 1.400 profesionales y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas, garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales, su objetivo es mejorar el cuidado de las organizaciones y de las personas que las forman. Su incorporación a Atrys permite actualizar el concepto de prevención y de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios, tanto en ASPY Prevención, destinada a salud laboral, como en ASPY Salud, orientada a la salud privada.

Sobre Atrys

Atrys es una compañía global que presta servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, pionera en telemedicina y radioterapia de última generación, con un equipo de más de 2.000 profesionales, presente en España, Portugal, Suiza y Latinoamérica.

La compañía estructura su actividad en 3 áreas principales: Prevención, dirigida por Sara Sánchez López (General Manager de ASPY), Diagnóstico, dirigido por Antoni Giró, y Oncología, dirigida por Marián Isach.

Mediante estas tres líneas, Atrys acerca y personaliza soluciones de salud a través de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas en todas las fases de su ciclo vital: desde la predicción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la monitorización.

