GoDaddy comparte cinco consejos para ayudar a proteger la información de las pequeñas empresas de los ciberataques

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 14:12 h (CET) El 76% de las pequeñas empresas españolas considera que la ciberseguridad es muy importante para ellas, según un estudio de GoDaddy. Casi el 60% de los emprendedores en España están preocupados por perder la confianza de los clientes a causa de un ciberataque GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), la empresa que ayuda a los empresarios a prosperar, comparte cinco consejos para ayudar a prevenir posibles ciberataques y concienciar sobre la importancia de salvaguardar la información estableciendo medidas de seguridad. Cada año, el 30 de noviembre, se celebra el Día de la Seguridad Informática, que recuerda a los usuarios de Internet que deben ser proactivos y revisar su seguridad online.

Las brechas en un sistema digital pueden provocar la pérdida de activos económicos y el robo de información que permite a los ciberdelincuentes hacerse con datos valiosos. La Encuesta de Seguridad de Sitios Web - 2021 de GoDaddy sobre las pequeñas empresas reveló que el 76% de los encuestados considera que la ciberseguridad es "muy importante", especialmente cuando se trata de proteger los datos de los clientes. Además, perder la credibilidad de los clientes a causa de un ciberataque fue una preocupación declarada por casi el 60% de los emprendedores encuestados en España. Sin embargo, sólo el 30% de ellos afirmó haber implementado soluciones de seguridad para proteger sus sitios web, lo que pone de manifiesto la necesidad de establecer las medidas de seguridad web adecuadas.

Además, la pérdida de tiempo y la disminución de la confianza de los clientes fueron los dos mayores temores que mencionaron los emprendedores ante una posible brecha de seguridad, siendo el phishing y el malware las principales amenazas para las pequeñas empresas. Poner en marcha medidas y herramientas que ayuden a salvaguardar la información puede ser crucial para evitar o minimizar posibles ataques:

Disponer de un certificado SSL para su sitio web: Este certificado digital autentifica la identidad de un sitio web y es esencial para transmitir confianza a los visitantes online. Una página protegida por SSL mostrará un icono de candado junto a la URL en la barra de direcciones que demuestra que el sitio web está más protegido. Para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas, GoDaddy incluye ahora un certificado SSL gratuito de un año y AutoSSL en su plan de alojamiento web Economy. Asegurar las copias de seguridad del sitio web: En caso de un ciberataque, mantener una copia de seguridad de la información de la empresa es crucial para ayudar a restaurar un sitio web y su contenido. Conservar estos datos almacenados en otro lugar permite restablecer el sitio web a la fecha de la última copia de seguridad. Esto también permite a las pequeñas empresas comparar y evaluar cualquier violación de datos que pueda haber ocurrido. Evitar las redes Wi-Fi públicas: Las redes públicas abiertas no tienen encriptaciones o contraseñas seguras, lo que las convierte en un punto de acceso ideal para que los ciberdelincuentes secuestren la información personal del usuario y roben activos como documentos privados, fotos, credenciales de acceso y mucho más. Es importante utilizar una conexión inalámbrica segura y contar con las medidas de seguridad de red adecuadas para proteger la información sensible. Establecer una contraseña segura: Los ciberdelincuentes pueden averiguar una contraseña en cuestión de segundos, por lo que es fundamental crear contraseñas seguras, mantenerlas actualizadas y almacenarlas en un lugar seguro, considerando el uso de una herramienta de gestión de contraseñas. Una contraseña segura debe tener entre 12 y 15 caracteres, combinando letras, números y símbolos de forma aleatoria y alternando mayúsculas y minúsculas. Modificar la contraseña del router: Para una pequeña empresa, el acceso a Internet es una parte indispensable para hacer negocios. Cambiar las contraseñas preasignadas por el fabricante es una forma eficaz de crear seguridad adicional para la red del usuario. "Garantizar la salud de cualquier negocio requiere que los datos de los clientes se mantengan seguros en todo momento", explica Gianluca Stamerra, director senior de go-to-market, LATAM + Iberia de GoDaddy. "El hecho de que se nos confíe información sensible no debe tomarse a la ligera, y las empresas deben establecer activamente protecciones para ayudar a mantener su negocio y la información de sus clientes más segura, y para minimizar los riesgos de posibles violaciones. GoDaddy se compromete a ofrecer a las pequeñas empresas el apoyo y las herramientas online fáciles de usar para que puedan proteger su negocio con eficacia",concluye.

