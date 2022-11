Maderoterapia Global está lanzando cursos de drenaje linfático brasileño Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 11:48 h (CET)

Una práctica que trae grandes consecuencias para la salud de las personas que la toman la maderoterapia.

Cientos de centros de estética han comenzado a implementarla dentro de sus servicios para tratar condiciones como la celulitis, la eliminación de la grasa concentrada y la desintoxicación, aunque también es una gran elección para aquellos que buscan relajarse.

Maderoterapia Global está lanzando cursos de drenaje linfático brasileño que buscan que nuevas personas interesadas en este tipo de intervenciones puedan capacitarse y aprender no solo a practicarlas, sino también sobre todos los efectos positivos para quienes la toman.

La maderoterapia y el drenaje brasileño Este proceso se hace mediante la utilización de varios elementos de madera para masajear zonas estratégicas del cuerpo. Entre sus beneficios físicos se encuentran una mejor circulación sanguínea, control del estrés y la eliminación de dolores lumbares o de cuello. Todo mediante un tratamiento que, a su vez, relaja emocionalmente.

El drenaje brasileño, por su lado, tiene objetivos muy parecidos, pero en vez de utilizar los utensilios mencionados se usan las manos. Tiene el objetivo de estimular el sistema linfático para que el cuerpo elimine más rápidamente las toxinas que él mismo produce. Aunque también facilita el procesamiento de las vitaminas.

Cómo funcionan los cursos de drenaje brasileño Convertirse en maderoterapeuta es muy fácil en la actualidad. Más cuando la reconocida academia Maderoterapia Global está ofreciendo un nuevo paquete de cursos que buscan entrenar a más personas alrededor de España en esta disciplina. Tienen modalidad online y presencial, para que más interesados puedan aplicar en todo el país sin importar dónde estén ubicados. Respecto a su experiencia, cuentan con 3 años en el mercado que les ha permitido internacionalizarse y ofrecer sus servicios alrededor del mundo.

En este momento y para inicios del 2023, están priorizando su curso que unifica prácticas de maderoterapia y drenaje brasileño para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Para este en particular recomiendan tomarlo de forma física, ya que hay ciertas sensaciones y técnicas que se aprenden mejor al tener a un experto frente al estudiante. Según explican en su página web, tienen una premisa básica basada en ser lo menos invasivos posible para garantizar el mayor cuidado del cuerpo y no molestar de más a la persona recibiendo el masaje.

Aprender nuevas técnicas de masaje puede prolongar la salud de las personas que las toman de forma muy considerable. La mezcla entre la maderoterapia y el drenaje brasiñelo puede cambiar completamente la calidad de vida de una persona. Además, la academia está preparando el segundo congreso internacional de esta técnica para que futuros maderoterapeutas conozcan más al respecto.



