Wolfdog o Perro Lobo Americano, de los mitos y leyendas a las realidades

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Mucho se ha hablado de los wolfdog o perro lobo americano en los últimos años, pero poco se sabe en realidad, porque internet se ha llenado de conjeturas y ensayos posteados por personas que jamás vieron uno, y mucho menos los tuvieron y conocieron de verdad. En este artículo se intentará llevar un poco de luz sobre el tema y explicar los motivos por los que Wolves Legacy Dog Food posee la Cabaña Remember White con una manada de lobos y perros lobos para el desarrollo de sus fórmulas de pienso para perros.

La Cabaña Remember White, es un establecimiento de cría de wolfdog ubicado en Argentina, donde Wolves Legacy Dog Food elabora las fórmulas de sus piensos para perros.

En esta cabaña habita una manada de cerca de 20 ejemplares, en un ambiente de paz y tranquilidad místico, casi mágico, con jardines llenos de árboles, flores y puentes de madera y rocas.

Allí no se escuchan ladridos, sino de vez en cuando el coro de aullidos armónicos con notas propias de los clanes de lobos árticos, que los ejemplares fueron aprendiendo de los primeros que fueron traídos, adquiridos en alejadas montañas de los Estados Unidos.

Dos grandes tótems de piedra mantienen sendas cabezas de lobo labradas, con unos cuencos debajo de cada una, en los que suelen estar encendidas las llamas que representan la fuerza del lobo.

Es el lugar ideal para que lleguen a la vida estos hermosos animales, parte de los cuales irán a familias en diversas partes del mundo cada año.

¿Cómo son los wolfdogs o perro lobo americano? Quienes deseen un perro de seguridad o protección, debe saber que esa característica no es natural de los lobos. Ellos evitan todo tipo de conflictos, porque en la naturaleza un lobo herido será muy probablemente un lobo muerto por las infecciones, y una carga para su manada al no poder cazar.

Los lobos marcan y remarcan sus territorios para asegurarse que otros clanes no ingresen en el mismo. Y evitan a toda costa invadir a sus vecinos para no llegar a enfrentamientos.

Es por esto que un perro lobo nunca será un buen animal de guardia y protección. Quién necesite uno de estas características, deberá optar por las múltiples opciones raciales caninas, tales como rottweiler, dóberman, malinois, y muchos otros.

El wolfdog es un animal de familia. Cuando ha sido correctamente seleccionado y criado, es un animal apegado, extremadamente cariñoso y confiable para la familia, que sabe convivir con niños o personas mayores.

Se dice “correctamente seleccionado y criado” porque esa es la clave de todo. Muchos criadores de wolfdog cruzan con la única condición de que uno sea macho y la otra sea hembra, es decir, cruzan como pueden, sin tener en cuenta que puede haber deformaciones del temperamento original al introducir genes que contienen factores desestabilizantes, tales como desequilibrio emocional, agresividad, dominancia y otras cosas que en la vida silvestre habrían significado la extinción de ese clan por no adaptarse a los requerimientos salvajes.

Cruzan un lobo de zoológico, que ha perdido sus condiciones naturales luego de decenas de generaciones de cautiverio, con una hembra husky siberiana dominante y pendenciera, podrá dar un lindo aspecto de lobo, pero no será en realidad un lobo en sus características emocionales.

Es por eso que muchos criadores de perro lobo americano no recomiendan sus ejemplares para familias con niños, cosa que no sucede con los Remember White, también conocidos como Perro Lobo CRW, cuya convivencia con los pequeños está garantizada y la exponen cientos de familias de todo el mundo que ya tienen uno o más ejemplares de esta cabaña.

También muchos criadores exigen experiencia previa con perro lobos a sus compradores. Esto se debe a esas características comentadas, la falta de estabilidad de temperamento, propia de una crianza descuidada donde se cruza por cruzar, con el solo objetivo de tener camadas.

Por qué Wolves Legacy emplea estos lobos y no a perros domésticos El perro ha estado con el humano por un periodo de entre 15.000 y 30.000 años, es decir, nada en biología. No es un tiempo en el que los órganos internos y sus procesos puedan cambiar ostensiblemente. De modo que las necesidades nutricionales del perro son exactamente las mismas que las del lobo, por más que algunos se empeñen por repetir que es como comparar al humano con un chimpancé. Entre el humano y ese primate hay más de 30 millones de años si se asciende hasta el nodo común y se unen sus líneas de tiempo. Treinta millones, frente a 15 o 30 mil, es una diferencia extremadamente grande como para que alguien repita ese argumento sin sonrojarse por su fragilidad científica.

La mayor parte de los trastornos digestivos del perro moderno, no vienen dados por sus cambios evolutivos, sino por el tipo de vida al que están sometidos. Cargando de chuches un aparato digestivo que evolucionó para ponerse en marcha solamente una vez cada varios días. Cambiando de pienso canino cada dos por tres, con la consecuente desorientación de su microbiota, evolucionada para comer siempre lo mismo: vísceras cargadas de contenido de sus presas, donde encuentran todo lo necesario debidamente acondicionado para asimilarlo con su pequeño sistema digestivo, idéntico al evolucionado durante 70 millones de años por los lobos.

Los perros lobo americano de la Cabaña Remember White, son los encargados de desarrollar entonces esa fórmula de Wolves Legacy Dog Food, la cual incluye hasta una pequeña flor que nace en las grandes praderas de los Estados Unidos, que comen los bisontes y alces americanos, y las que luego toman los lobos de las vísceras de sus presas. Se trata de la Purple Coneflower, una pequeña flor cuyas propiedades ya conocían los pueblos ancestrales americanos, y de la que hay publicados artículos de investigación incluso en el sitio oficial del ministerio de agronomía de los Estados Unidos de América.

Los perros lobos americanos CRW, los más confiables y apegados del mundo, según Wolves Legacy Ya son muchos cientos de perros lobo americanos CRW que conviven con familias en distintos países. Algunos incluso, luego de su primer ejemplar, adquirieron un segundo, un tercero y hasta un cuarto ejemplar. Esto sugiere que han quedado completamente satisfechos con el resultado de la convivencia con ellos como para formar una manada de ellos en su hogar.

Animales con una belleza lobuna salvaje y mística, jugando calmadamente en la cama con sus propietarios, son imágenes que los poseedores de perro lobo americano CRW repiten todo el tiempo en posteos de las redes sociales.



