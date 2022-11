El 53 % los trabajadores de primera línea utiliza su WhatsApp personal hasta 6 veces al día por trabajo, con el consecuente riesgo para la empresa Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El 80 % de la fuerza laboral en todo el mundo son “trabajadores sin escritorio”, “trabajadores de primera línea” o “esenciales”.

La ausencia de dispositivos de empresa (portátiles o móviles) entre este colectivo ha disparado el uso de WhatsApp y otras herramientas de mensajería instantánea, poniendo en riesgo el cumplimiento por parte de las empresas de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos o el derecho a la Desconexión Digital.

La naturaleza del trabajo de este colectivo (personal en fábricas, asistencial en el sector salud, en comercio, hoteles, restaurantes, etc.) determina que no haya dispositivo de empresa individual a disposición del empleado, por lo que las vías de comunicación habituales son analógicas (cartelería, llamadas telefónicas…) o dependientes de herramientas personales del trabajador (su WhatsApp o su e-mail personal).

Ommnio ofrece la primera solución diseñada específicamente para estos trabajadores, con el objetivo de garantizar la comunicación interna en el ámbito laboral, dando todas las garantías de cumplimiento normativo a las empresas y a los empleados.

En qué consiste Ommnio Ommnio es tecnología de mensajería instantánea, disponible en versión app para móvil y también en versión web, que sustituye los WhatsApp de trabajo entre empleados y equipos, y que incorpora funcionalidad adicional específicamente diseñada para las necesidades de empresa: firma digital, confirmación de lectura de documentos, registro horario, canal de denuncias, gestor documental, chatbot, etc. Ommnio es el perfecto sustituto de WhatsApp para conversaciones en el ámbito profesional. Algunas de las firmas que han optado por esta solución son Zurich, como vía de comunicación con sus agentes y corredores, Gomà Camps, que se comunica con su personal en fábricas o IMQ Igurco, que lo utiliza en la comunicación con su personal en residencias para mayores.

Ventajas de contar con Ommnio Ommnio es fácil de usar como cualquier aplicación de mensajería instantánea, no es necesaria ninguna formación para desplegar la tecnología y que el colectivo de trabajadores empiece a usarla. Se trata de una herramienta que posibilita la comunicación interna de todo el equipo de trabajo de forma eficiente, elimina tareas repetitivas y papeleo digitalizando procesos y la distribución de documentos. Al estar diseñada para vivir en el móvil personal del trabajador, Ommnio es una app que no requiere de inversión en hardware por parte de la empresa.

Los creadores de Ommnio han tenido en cuenta en todo momento al empleado, diseñando un producto que protege su derecho a la desconexión digital, sus datos personales y el espacio que ocupa en su móvil.

En contraste con otras apps,Ommnio protege la privacidad de los empleados al no exponer datos de los usuarios, como correos electrónicos, fotos de perfil o números de móvil. Toda la comunicación entre empleados y empresa pasa por la plataforma corporativa Ommnio, dando garantías a empresa y empleados sobre el cumplimiento normativo.

De la misma manera que en las oficinas, el correo electrónico corporativo es un elemento fundamental en la comunicación entre empleados y empresa, fuera de los despachos Ommnio es la herramienta de comunicación corporativa que da garantías a todas las partes y agiliza la coordinación del día a día en el trabajo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El precio del posicionamiento de páginas web, por Tuwebestalista.com Vender una casa de forma rápida y fácil gracias a RealAdvisor Matrícula en Escuela de Música La Clave Wolfdog o Perro Lobo Americano, de los mitos y leyendas a las realidades Dispensadores de agua Acquajet, ¿Cuáles son las ventajas de contar con la app?