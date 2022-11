NAVIDALIA, más de 500.000 personas disfrutarán de la experiencia más auténtica de la Navidad en Madrid Comunicae

martes, 29 de noviembre de 2022, 14:16 h (CET) Se prevé la asistencia de medio millón de visitantes y consolidar a Getafe y la Comunidad como destino de referencia en Navidad. Contará con el Belén a tamaño real más grande de Europa y Dino Aventura, un parque jurásico en el que las familias podrán acampar junto a los dinosaurios. Acogerá la I edición del Christmas Music Festival, el evento musical más importante de las Navidades por el que pasarán más de 50.000 personas y que reunirá un programa de más de 20 conciertos y espectáculos musicales La Comunidad de Madrid apuesta por ser un referente de la Navidad y consolidarse en el mapa mundial de la celebración de estas fiestas ampliando su oferta de actividades y experiencias. Este año lo hará con la apertura de Navidalia, un gran parque temático gratuito navideño en el municipio de Getafe.

Ubicado en su Recinto Ferial, abrirá sus puertas el viernes 2 de diciembre hasta el 9 de enero y prevé que por las instalaciones pasen más de 500.000 personas.

Con más de 25.000 metros cuadrados tendrá múltiples actividades y atracciones navideñas para todos los públicos como el Belén más grande de Europa a tamaño real con más de 90 figuras.

También la música y los espectáculos serán protagonista de Navidalia en cuyas instalaciones tendrá lugar la I edición del Navidalia Christmas Music Festival, el evento musical más importante de las próximas Navidades por el que pasarán más de 50.000 personas y que reunirá un programa de más de 20 conciertos y espectáculos musicales con cabezas de cartel como la Vargas Blues Band, Cristina Ramos (ganadora de Got Talent en Telecinco), DJ Neill, Canelita o Junco junto con bandas de tributo a Bruce Springsteen y Héroes del Silencio con la participación del miembro fundador, Gonzalo Valdivia, entre otras, sesiones de remember y tardeo, y bandas infantiles como Superthings.

Contará con Dino Aventura, un parque jurásico con figuras animatrónicas de gran realismo para los amantes de estas criaturas que tendrán la oportunidad de convivir con ellos en una jornada especial, "Durmiendo con dinosaurios" en la que podrán acampar y dormir con ellos.

Los asistentes podrán disfrutar de actividades de nieve como una carrera de trineos o una pista de hielo por las que podrán pasar más de 150.000 personas en las próximas Navidades y en cuyas instalaciones tendrá lugar una competición especial con famosos y celebrities que competirán en apoyo de diferentes causas solidarias. La solidaridad será protagonista en Navidalia con la recogida de juguetes para entregárselos a asociaciones y diferentes colectivos, y que ningún niño se quede sin regalos esta Navidad.

Todo esto sucederá durante los 40 días que esté abierto el complejo navideño en el que los más pequeños también podrán tener un primer contacto con Papa Noel, sus Elfos y con Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente a través de su emisario real y parte de su séquito, que recogerán las cartas de los niños.

No faltará la oferta gastronómica de foodtrucks, churrerías, gastronomía típica de la Comunidad de Madrid y atracciones infantiles, tren turístico, una gran noria, tiovivo y un mercadillo navideño. Todo ello, rodeado de elementos de decoración aéreos, como globos gigantes, y proyecciones visuales e iluminación.

El acto inaugural de Navidalia tendrá lugar el próximo viernes 2 de diciembre a las 12:30h.

La producción y el montaje de Navidalia es una iniciativa de la Asociación madrileña de feriantes AMFE con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, la dirección artística de Comediarte y Adelante Artística y el patrocinio de Coca Cola y Victoria.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Todo de Roblox: Códigos y Trucos para conseguir robux gratis La Audiencia Provincial de Córdoba confirma que el Ayuntamiento recupera más de siete millones de euros TUI alarga las ofertas con el lanzamiento de Cyber Week y el 7% de descuento en toda la programación online La uva sauvignon blanc de Bodegas Obergo no se pierde Catando Somontano NAVIDALIA, más de 500.000 personas disfrutarán de la experiencia más auténtica de la Navidad en Madrid