El aislamiento térmico en invierno, que el calor no se escape del hogar y no entre el frío en la vivienda, según Vemax

lunes, 28 de noviembre de 2022, 15:42 h (CET)

Actualmente, Europa se enfrenta a uno de los precios del gas más elevados y a un posible riesgo de escasez debido a una reducción en el suministro por parte de Rusia. En caso de agravarse esta situación, distintas normativas vigentes en España consienten a las autoridades para decretar recortes generalizados en este servicio durante el invierno, sin necesidad de recurrir al estado de alarma u otros instrumentos de carácter excepcional.

Además, hay que tener en cuenta la subida del suministro energético, la leña y los pellets.

En ese sentido, el ahorro energético resulta lo más conveniente para los españoles, siendo el aislamiento térmico una de las alternativas más recomendadas para mantener temperaturas adecuadas en el hogar, siendo Vemax una de las empresas referentes en aportar soluciones que favorezcan el ahorro energético.

Una opción para aumentar la eficiencia energética La regulación de la temperatura dentro de un hogar es uno de los aspectos claves para garantizar el confort y la comodidad para sus habitantes. En ese sentido, el aislamiento térmico incluye directamente la climatización y el gasto de energía en la misma.

Según los especialistas, alrededor del 15% de las fugas de calor en las viviendas se presenta a través de las ventanas mal aisladas y/o mal instaladas, lo cual repercute directamente en el consumo de energía y en el incremento de la factura del servicio eléctrico. En ese sentido, un hogar eficiente requiere de ventanas con aislamiento térmico, el cual es uno de los cinco principios de las construcciones Passivhaus.

En esencia, el aislamiento de una vivienda limita las pérdidas de calor en gran medida, lo que contribuye a disminuir la necesidad de un mayor consumo energético. Al hacerlo, también se reduce la emisión de gas efecto invernadero, lo cual supone una ventaja para disminuir el cambio climático.

En palabras más sencillas, no solo se trata de una alternativa apropiada para el confort de los hogares, sino también para la preservación del medioambiente.

Una solución eficiente a las exigencias de aislamiento energético Tanto las puertas como las ventanas desarrolladas por Vemax se han caracterizado por ofrecer una solución efectiva y accesible en la creación de diseños únicos adaptados a la estructura de todo tipo de vivienda o edificio. La compañía se ha centrado en ofrecer un catálogo de productos ajustados a las necesidades de sus clientes, donde la calidad y originalidad se combinan con la reducción del consumo energético mediante el aislamiento térmico y la instalación certificada de Vemax.

Esto ha llevado a Vemax a formar parte de la Plataforma de Edificación Passivhaus, una referencia en España en la certificación de edificios con mayor eficiencia energética y promotor de las construcciones bajo este formato.

A través de la página web de Vemax es posible conocer sus soluciones de puertas y ventanas con aislamiento térmico y acústico y consultar presupuestos para obtener una vivienda energéticamente más eficiente, mejorando la calidad y confort de su hogar, bienestar, salud y vida.



