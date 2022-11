El estilo anime resalta en los tatuajes de Vieja Escuela Tattoo Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022

El tatuaje inspirado en el anime y el manga es una de las fuentes de inspiración más vanguardistas que en los últimos tiempos se están realizando.

En este aspecto, Vieja Escuela Tattoo, un estudio de tatuajes que reúne a 7 de los mejores tatuadores de Valencia, incluyendo especialistas en tatuaje de anime y línea fina, quien ofrece a los clientes la posibilidad plasmar en su piel las escenas de sus animes preferidos.

La evolución del tatuaje japonés El término irezumi hace referencia a la inserción bajo la piel para dejar una marca decorativa de manera permanente. Si bien está vinculada a los tatuajes japoneses, esta palabra se utiliza fuera de Japón o por parte de neófitos en la cuestión, ya que tiene una connotación negativa debido a que eran una forma de castigo para los criminales. De esta manera, los avatares de la historia han generado un sinnúmero de vaivenes respecto a los tatuajes, pasando de ser un símbolo de estatus a estar relacionado con el mundo de la mafia, pasando por su prohibición.

No obstante, en la actualidad, el tatuaje japonés se ha convertido en una referencia a nivel mundial a través de sus icónicos diseños y su particular estilo. Así, esta forma de expresión artística sigue cobrando fuerza, siendo cada vez más las personas que eligen tatuarse combinaciones de flores de loto, con peces koi, dragones y otras figuras tradicionales de Oriente.

Especialistas en tatuaje japonés, anime de línea fina en Valencia Integrado por tatuadores con vasta experiencia profesional y un amplio dominio de los distintos estilos, Vieja Escuela Tattoo garantiza trabajos de máxima calidad en Valencia. En este aspecto, sus profesionales brindan a los clientes todo el asesoramiento necesario para conseguir el tatuaje deseado, con una línea de dibujo definida y dibujos exclusivos. Asimismo, este estudio de tatuajes ofrece un máximo cuidado en lo que respecta a la higiene y seguridad.

Dentro de este equipo de tatuadores se encuentran especialistas en tatuaje de línea fina en puntillismo de anime como Cali o Pitutattoo, quienes destacan por ser puntillosos en los detalles y por su delicada utilización del negro para marcar la línea y el sombreado en diseños inspirados en los videojuegos, mangas y la producción audiovisual japonesa. En este sentido, Evangelion, Naruto, One Piece y Bleach son algunos de los motivos más demandados por la clientela que se acerca al estudio ubicado en el centro de Valencia.

Accediendo a la página web de Vieja Escuela Tattoo, es posible ver los trabajos de cada tatuador y solicitar información al respecto.



