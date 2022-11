La solución híbrida para el dolor articular ha llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 16:08 h (CET) El dolor articular y la osteoartritis son una de las quejas más importantes de los pacientes en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) predice que para 2050, 130 millones de personas en todo el mundo sufrirán dolor en las articulaciones y artrosis. Así mismo, según la Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2050, 40 millones de personas perderán su capacidad funcional debido a la osteoartritis Los científicos han hecho un importante descubrimiento contra el dolor articular y la artrosis, que todo el mundo busca curar y que provoca importantes pérdidas económicas. Desarrollado con tecnología híbrida, HYDRAVIC recibió la máxima calificación de las autoridades sanitarias. HYDRAVIC, que minimiza el desgaste del cartílago y ralentiza la presión creada por el cuerpo sobre el cartílago, evita que los pacientes se quejen de dolor hasta por 6-8 meses.

La degeneración de las articulaciones complica significativamente la vida diaria. En una encuesta llevada a cabo por internet con más de 24.000 personas de 24 países, el 87% de los encuestados manifestó experimentar dolor en las articulaciones. Aproximadamente el 20% de la población mundial tiene quejas de dolor en las articulaciones y osteoartritis. El 77% de las personas con dolor en las articulaciones afirma que dicho dolor afecta su vida diaria. El dolor articular y la artrosis provocan depresión, ansiedad y aislamiento social.

El país con mayor prevalencia de artrosis en el mundo es EE.UU. Más de la mitad (18,7 millones de personas) de los adultos con osteoartritis en los Estados Unidos están en edad de trabajar (18 a 64 años). Por tanto, la artrosis también conlleva una importante pérdida de mano de obra. En un estudio realizado en EE.UU., la pérdida anual de mano de obra por artrosis se calculó en 71.300 millones de dólares en el período comprendido entre 2008 y 2014.

IMPORTANTE INVENTO CIENTÍFICO

El mundo busca una cura contra el dolor articular y la artrosis y científicos han realizado un desarrollo innovador en los fluidos intraarticulares. Científicos turcos han desarrollado una inyección intraarticular con la forma de gel más compatible con la tecnología de producción híbrida. El producto, que fue lanzado bajo la marca HYDRAVIC, atrae gran atención en todo el mundo.

Desarrollado con tecnología híbrida y minimizando el desgaste del cartílago, HYDRAVIC evita que los pacientes se quejen de dolor hasta por 6-8 meses. Los científicos turcos que desarrollaron HYDRAVIC afirman que las quejas de los pacientes disminuirán significativamente.

HYDRAVIC ESTÁ MUY CERCA DE LA ESTRUCTURA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN EL CUERPO

HYDRAVIC, una de las primeras inyecciones intraarticulares con tecnología de producción híbrida en Turquía, destaca por la satisfacción de sus pacientes. Al afirmar que HYDRAVIC minimiza el desgaste del cartílago y ralentiza la presión creada por el cuerpo sobre el cartílago, el profesor Serdar Sezer dijo: "HYDRAVIC se desarrolló inspirándose en la compleja estructura del ácido hialurónico en el cuerpo. El grado de satisfacción del paciente es bastante bueno. La tecnología híbrida es un sistema que se ha aplicado por primera vez en Turquía, similar a otros ejemplos en el mundo. HYDRAVIC evita que los pacientes se quejen de dolor hasta por 6-8 meses".

LO QUE HACE DISTINTA A HYDRAVIC ES LA DIFERENCIA DE SU TECNOLOGÍA

Llamando la atención sobre la importancia de la tecnología híbrida utilizada en la producción de HYDRAVIC, el profesor Serdar Sezer dijo también que: "Una de las características de la tecnología híbrida es que crea un efecto desencadenante para que el producto produzca ácido hialurónico mientras se excreta del cuerpo. Esto se ha demostrado en experimentos in vitro e in vivo. Las respuestas clínicas a largo plazo son muy buenas. En nuestros estudios mientras desarrollamos los productos, observamos que con nuestro enfoque innovador que repite los resultados positivos probados en el mundo, hay una mayor duración de acción. Después de que se ha probado su eficacia, nos complace ofrecer un producto de este tipo al mercado de la inyección, donde somos uno de los fabricantes líderes. Aplicamos enfoques similares en todos nuestros modelos de productos".

Al afirmar que se minimiza el dolor experimentado por los pacientes durante la inyección, el profesor Sezer manifestó que "lo que diferencia a HYDRAVIC de otros productos es su tecnología. Es un producto en el que el paciente no siente o siente un dolor mínimo durante la inyección y hay un alivio del dolor del paciente en poco tiempo. En esta tecnología, además de la interacción molecular, el producto se produce en infraestructura técnica aséptica; así se minimizan el dolor y el hinchazón post-inyección, etc."

SE ESTABLECE EL CENTRO DE I+D DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS MÁS GRANDE DE EUROPA

Al afirmar que el Centro de I+D de dispositivos médicos y farmacéuticos más grande de Europa en el campo de los biomateriales se estableció en Turquía, Sezer dijo: "Se necesitan infraestructuras bien equipadas para producir estos productos. Requiere costos muy serios. Muchas empresas no quieren invertir en estos grupos de productos, que tienen altos costos de infraestructura y son difíciles de producir. Con la nueva legislación, los costos aumentan significativamente. Alcanzamos una capacidad anual de 5,4 millones de unidades en 2023 en la línea de producción HYDRAVIC, donde hemos logrado un gran éxito en el mercado médico".

