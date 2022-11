En el cuarto trimestre del año se superará de nuevo la barrera de los 3 millones de parados (+0,7% intertrimestral; -3,3% interanual) Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 10:40 h (CET) The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presenta hoy la primera edición del Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo, cuyo objetivo es analizar la evolución de las principales magnitudes que tienen que ver con el empleo en el país, tratando de anticipar las previsiones a futuro de estas The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presenta la primera edición del Informe trimestral sobre Predicciones del mercado de trabajo[1], con el objetivo de analizar la evolución de las principales magnitudes que tienen que ver con el empleo en el país, tratando de anticipar las previsiones a futuro de estas.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "Tanto la creación de empleo como la reducción del paro continúan siendo mejores de los que cabría esperar en un contexto económico adverso como el actual: alta inflación, aumento de tipos de interés, la mayor presión tributaria de la historia, ausencia de reformas estructurales, confianza de los consumidores en mínimos, deuda pública que casi duplica el límite "máximo" del Pacto de Estabilidad europeo, etc.".

La previsión en la ocupación

Según datos de The Adecco Group Institute, el número de ocupados previstos para el cuarto trimestre de 2022 es de 20.551.400 (+0,03% intertrimestral; +1,8% interanual). La previsión para el primer trimestre de 2023 es de 20.567.000 ocupados (+0,1% intertrimestral; +2,4% interanual).

La previsión del desempleo

El número de parados que se espera para el cuarto trimestre de 2022 es de 3.002. 500 desempleados (+0,7% intertrimestral; -3,3% interanual), sobrepasando de nuevo la barrera de los tres millones de parados. La previsión para el primer trimestre de 2023 es de 3.025.800 parados (+0,8% intertrimestral; -4,7% interanual).

Con ellos, la tasa de paro esperada para el cuarto trimestre de 2022 es de un 12,8% (+0,1 p.p. intertrimestral; -0,6 p.p. interanual), cifra que se prevé mantener también para el primer trimestre de 2023 (+0,1 p.p. intertrimestral; -0,8 p.p. interanual).

Afiliación media a la Seguridad Social

La afiliación prevista para noviembre de 2022 es de 20.285.978 de personas (+0,01 intermensual; +2,7% interanual), en diciembre se situaría en 20.297.368 (+0,1% intermensual; +2,4% interanual) y en enero de 2023 alcanzaría los 20.308.758 (+0,1% intermensual; +3,5% interanual).

La previsión del PIB

La previsión para el PIB español registra una variación del -0,1% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior medido en términos de volumen encadenado con referencia en el año 2015. Esta tasa será casi 0,4 puntos inferior a la del tercer trimestre de 2022. A nivel interanual, la variación prevista es del +1,4%, tasa 2,4 puntos inferior a la del tercer trimestre de 2022.

Anexo: fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas en el presente informe son datos de la Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI) que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Contabilidad nacional trimestral de España (CNTR) y la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los valores de las predicciones para afiliados, ocupados, parados y tasa de paro se han calculado mediante un algoritmo de Suavizado exponencial triple (ETS) que predice valores futuros en base a valores históricos y se ha empleado un intervalo de confianza del 95%.

Para elaborar dichos cálculos se han tomado todos los datos disponibles de la Encuesta de Población Activa, que comprenden un total de 83 observaciones para cada una de las previsiones (primer trimestre de 2002 a tercer trimestre de 2022), y un total de 262 observaciones procedentes de la afiliación media a la Seguridad Social (enero del 2001 a octubre de 2022).

[1] Ver fuentes de información y metodología al final de la nota de prensa

