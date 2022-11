​El Clarinos Tenerife publica un código ético y una política anticorrupción Pese a las polémicas protagonizadas durante los últimos años, el club morado redacta documentación referente a un supuesto código de conducta a realizar Loida Cabeza

lunes, 28 de noviembre de 2022, 09:54 h (CET)

El Clarinos Tenerife está viviendo una temporada caracterizada por la crisis, pues el conjunto morado se encuentra posicionado en el último puesto de la tabla clasificatoria al firmar un balance de 7 derrotas frente a 1 victoria. De esta forma, el plantel dirigido por César Aneas es uno de los candidatos a descender de categoría, tal como sucedió el pasado curso 2021/22.



Al margen de sus resultados deportivos, la entidad deportiva presidida por Claudio García del Castillo está realizando modificaciones a nivel interno. A finales de octubre, el club lagunero creó dos documentos para su publicación en la página web oficial: por un lado, un supuesto Código ético y de conducta; elaborando por el otro uno dedicado a presunta la Política anticorrupción. A continuación, los analizamos.

Código ético y de conducta

Según se explica en el documento, tiene como objetivo “establecer un decálogo morado de principios éticos y de normas de conducta que han de regir la actuación de todos los integrantes del club. Los valores y principios están basados en la ética, dignidad, honorabilidad y responsabilidad en todas sus actuaciones y comportamientos, para salvaguardar la integridad y la reputación del club como modalidad deportiva”.

En este mismo sentido, añade: “Además, del juego limpio en el deporte y transparencia en todos los ámbitos de actuación; especialmente en la integridad de la competición deportiva y la buena imagen de la entidad, que luchará deportivamente posicionándose siempre en contra de cualquier comportamiento violento, antideportivo, xenófobo o racista”.

Centrándose en los principios y normas de conducta del club, destacan las siguientes propuestas:

El personal del club evitará difundir información falsa o maliciosa sobre competidores de la entidad deportiva.

El personal del club evitará cualquier utilización de su cargo o de la marca del Clarinos, sus símbolos y la imagen de sus equipos y jugadoras, en las redes sociales y página web.

Las personas sujetas a este código ético no atentarán contra la dignidad o integridad de una persona o de un grupo de personas mediante palabras o acciones despectivas, denigrantes o discriminatorias, por razón de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, género, idioma, religión, poder adquisitivo, posicionamiento político o de otra índole, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o cualquier otro motivo.

El Clarinos se opone a cualquier conducta o manifestación de intolerancia de cualquier naturaleza, ya sea física o verbal, como a cualquier conducta de acoso y abuso, moral o sexual, grito o cántico que insulte o veje a las personas, clubes e instituciones

Las jugadoras e integrantes del cuerpo técnico deberán tener disposición para intervenciones en medios de comunicación que así lo soliciten por los cauces reglamentarios, a excepción de los días de partido y de circunstancias de fuerza mayor.



Política anticorrupción

En este escrito el club morado se compromete a “desarrollar su actividad deportiva respetando la legalidad, la ética y la integridad”. Está dirigido a todos los miembros de la dirección, administración, cuerpo técnico, jugadoras, colaboradores y patrocinadores. Ante un posible incumplimiento, la institución afirma que serán considerados como una falta que podrá provocar las sanciones que ellos estimen convenientes.

Para ello, el Clarinos establece las siguientes claves:

Correcta realización de las actividades

No ofrecer o aceptar sobornos.

Prohibición de desviación de recursos

Favoritismos (“el Club no tendrá favoritismo ni por vínculos de sangre o amistad por encima de la valía de la persona”)

Manipulación de la información (“la documentación siempre debe ser precisa y completa”)

Confidencialidad.

Personal del Club y Patrocinadores deben compartir los valores y normas éticas

Las polémicas protagonizadas por el Clarinos Tenerife

En la actualidad, existen varias controversias que involucran al club lagunero. Primeramente, en agosto de 2020 salió a la luz el conocido 'Caso Clarinos'. Un total de 10 exjugadoras que defendieron la elástica morada acusaron públicamente de presuntos tratos vejatorios a Claudio García, quien por aquel entonces asumía el rol de entrenador.

Entre las recriminaciones sobresalen supuestos comentarios como «tú, portuguesa, tienes un buen culo» o «¡chúpame los huevos!», un «comportamiento agresivo» (un tirón de pelo), impagos, insultos, etc. La reacción del club a estas declaraciones fue organizar una rueda de prensa en la que se negó todo y mantener en el cargo al entrenador.

Bajo la dirección de Claudio García, el Clarinos Tenerife ha descendido en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en el curso 2014/15, en el que el conjunto morado estaba debutando en la Liga Femenina 2. La plantilla acabó con un balance de 5 victorias frente a 17 derrotas. No obstante, al año siguiente continuó en la categoría gracias a la decisión de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de realizar una ampliación en la categoría y salvar al cuadro morado desde los despachos.

El segundo descenso fue en el ejercicio 2021/22 de la Liga Femenina Endesa, en el que el club morado firmó 9 triunfos frente a 21 pérdidas. Esto le condujo a perder su plaza en la élite para participar en la Liga Femenina Challenge. Sin embargo, gracias a una permuta llevada a cabo con el extinto Campus Promete y a un acuerdo desde los despachos con la FEB, se determinó que el curso siguiente continuase en la máxima categoría pese a carecer de méritos deportivos.

Precisamente, los resultados obtenidos en la campaña 2021/22 provocaron la salida del técnico Claudio García en noviembre. El técnico e hijo del presidente del club ocupó entonces el puesto de director deportivo y fue visto en los encuentros disputados por el plantel tinerfeño. De esta forma, ‘Foncho’ Afonso se convirtió en su sustituto y acabó como primer entrenador. Sin embargo, terminó dimitiendo de su cargo y Claudio García volvió al banquillo morado.

A esto se suma que, a lo largo de cada temporada disputada, diversas jugadoras han tomado la decisión de desvincularse del club morado y embarcarse en un nuevo reto profesional lejos de Tenerife. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

