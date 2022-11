¿Cuánto dinero se gana en el forex? Todo dependerá del capital de inversión, el capital de operación y tu RR Redacción

sábado, 26 de noviembre de 2022, 11:31 h (CET) Con el incremento de popularidad de este gigante mercado del forex trading, un mercado donde se puede ganar independientemente de la situación económica o política, ya que cuando una moneda baja de valor es porque otra ha subido; muchos se preguntan si vale la pena educarse en el mercado de divisas. Pues bien, entiendo esta duda, ya que a diferencia de otros mercados como el de acciones o criptomonedas donde es más fácil calcular las ganancias, en el forex parece todo algo nebuloso, pues los movimiento de las divisas negociadas (no se incluyen las divisas de los países de LATAM) son poco significativos dado el alto volumen y el interés de mantener cierta coherencia en los precios.

El factor apalancamiento de los forex brokers

A a pesar de la poca volatilidad en los mercados de divisas, debes entender que para pagar dinero en los brokers de forex usando cualquier instrumento financiero hace falta tener en cuenta dos factores: Volatilidad y Capital de Operación. Si bien es cierto que la volatilidad de los pares del mercado forex no son tan significativos, sí se puede hacer ajustes en nuestro capital de operación (capital que arriesgamos en cada operación) gracias al apalancamiento, un multiplicador que en ocasiones puede llegar o superar el 1:300. Esto significa que puedes abrir operaciones con un capital 300 veces lo que tú arriesgas.

Veámoslo con un ejemplo: Imagina que tienes una cuenta de 100$ (capital de inversión) y quieres arriesgar 10$ en cada operación que tomas (no sin antes hacer un estudio usando análisis técnico o fundamental); pues bien, arriesgando 10$ puedes llegar a abrir operaciones de ¡3000$! Así es como puedes ganar dinero aun si los movimientos del mercado son poco significativos.

Veámoslo también con otro ejemplo: Imagina que el par EUR/USD ha subido un 0,1% a tu favor. Eso significa que has ganado el equivalente a 30$ arriesgando tan solo 10$.

Cómo has podido apreciar, no solo importa el capital de inversión o capital disponible en tu cuenta para hacer trading en un bróker forex, sino que también importa el apalancamiento disponible en el forex bróker. El apalancamiento es como un préstamo que te brindan los mejores brókers forex para que hasta los mínimos movimientos del mercado tengan una clara repercusión en tu cartera (lógicamente tanto a bien como a mal).

Riesgo/Beneficio en el forex trading

Otro factor a tener en cuenta a la hora de predecir lo que seremos capaces de ganar en el forex es nuestro RR, también conocido como riesgo/beneficio. En otras palabras, lo que esperamos ganar en comparación con lo que arriesgamos. Hay traders que buscan RR de 1:3, 1:5, 1:10, o simplemente operaciones cuyo riesgo/beneficio es de 1:1 o 1:2. Lógicamente, cuanto menor es el RR más probable es que esa operación se de. Normalmente los RR bajos suelen tener un mayor porcentaje de acierto, aunque todo depende de la estrategia usada. La idea es buscar una buena combinación entre % de acierto y RR.



En resumen, en el mercado de forex puedes ganar lo que quieras, todo dependerá del capital de inversión, el capital de operación y tu RR.

