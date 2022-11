¿Cómo ha quedado la Liga tras el parón del Mundial? Queda por ver cómo arrancarán los equipos después de esta singular pausa que puede cambiar el rendimiento y juego de los equipos Redacción

Pero además del Mundial, no podemos olvidarnos de cómo ha quedado la competición nacional ante el parón al que se ha visto obligada a realizar por la celebración de esta cita futbolística.

Es la primera vez que la Liga se ha detenido en este momento y por tanto tiempo, las consecuencias para el rendimiento de los equipos en la continuación de la temporada está por ver y analizar.

De momento toca analizar cómo ha sido este primer tramo por llamarlo de alguna manera y las conclusiones muy interesantes a la vez que llamativas.

Comenzamos por la parte alta de la clasificación donde nos encontramos a un potente FC Barcelona que le ha tomado la medida a la competición nacional. A pesar de sus altibajos en las competiciones europeas, en la Liga ha sabido jugar y dominar perfectamente sus partidos, exceptuando su duelo con el Real Madrid.

El Barcelona de Xavi domina la clasificación con 2 puntos de ventaja frente al conjunto merengue. Desde hace tiempo ya sea confirmado que la lucha por la liga va ser entres estos dos colosos del fútbol Mundial, hacía tiempo que no se veía una lucha tan igualada entre los más grandes del fútbol español.

En segunda posición se sitúa el Real Madrid, prácticamente ha ido líder todas las jornadas pero la cercanía con el Mundial el rendimiento de ciertos jugadores disminuyó de manera considerable. Especialmente la baja de Benzema, confirmada en el Mundial, en todo un mes fue muy sensible para el rendimiento del equipo.

Así todo, el equipo de Ancelotti está haciendo una temporada espectacular sigue estando por la lucha de la Liga. Se avecina una competición más que competida para lograr el título de Liga.

También la zona alta destaca el desempeño de los equipos vascos, Real Sociedad y Athletic ocupan el tercero y cuarto lugar demostrando que siguen estando en un gran nivel, las posiciones europeas ya no son una utopía o u reto complicado para estos dos equipos.

Como equipo revelación hasta ahora podemos nombrar al Osasuna. Situado en la posición séptima está haciendo una grandísima temporada y no tardará en lograr los puntos para su merecida permanencia o lograr un objetivo mejor.

Por la parte baja de la clasificación el Elche está haciendo uno de los peores arranques de temporada que se recuerdan. Con tan solo 4 puntos en 14 jornadas están muy alejados de los puestos de salvación, se comienza a pensar que necesita un milagro para lograr la salvación, que de momento se encuentra a 12 puntos. No conoce la victoria y así es muy difícil lograr el objetivo deseado.



Queda por ver cómo arrancarán los equipos después de este singular parón que puede cambiar el rendimiento y juego de los equipos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

