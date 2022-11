¿Quieres saber cómo posicionar tu página web en Google? Aquí te indicamos cómo hacerlo Se requiere una estrategia muy bien cuidada que implica acciones específicas Redacción

sábado, 26 de noviembre de 2022, 11:17 h (CET)

El posicionamiento SEO es una estrategia de marketing digital imprescindible para los negocios con presencia online. Esto se debe a que del posicionamiento depende el tráfico hacia la página y sin tráfico no hay conversión.

Llevar a una página web a la primera página de Google no es tarea sencilla, se requiere una estrategia muy bien cuidada que implica acciones específicas. Todo esto se integra para conseguir el objetivo.

Con todo esto, se puede entender que la estrategia de posicionamiento SEO no puede improvisarse, esos proyectos hay que encargarlos a los expertos como Carlos Mascaró.

¿Qué hace un consultor SEO?

Un consultor SEO es un agente de marketing digital que ha estudiado la materia y ha trabajado en proyectos digitales. El consultor Carlos Mascaró dirige una agencia en Mallorca, pero atiende proyectos en cualquier parte del mundo.

La consultoría SEO es la parte del marketing digital en que se apoyan todas las demás. Esto se debe a que no tiene sentido ninguna de las demás estrategias si la página no tiene tráfico suficiente. Un excelente consultor SEO es aquel que diseña el proyecto adaptado al cliente, a su producto y al público objetivo y, sobre todo, estudia a la competencia.

¿De qué trata un proyecto de posicionamiento SEO?

Un proyecto de posicionamiento SEO comienza con una auditoría. Esta auditoría es un método de evaluación imprescindible para arrancar y permite hacer evaluaciones parciales de los avances, hasta conseguir la meta.

La auditoría SEO es el primer paso y luego de eso es que el agente de marketing digital diseña una estrategia que lleve a la página hasta el lugar en el buscador que le aporte la rentabilidad deseada. El estudio de palabras claves es el siguiente paso. Esto se trata de elegir las palabras claves que se van a trabajar en el proyecto. Este estudio hay que hacerlo tomando en cuenta las que tienen mayor volumen de búsqueda, pero también las que tienen menos competencia. Luego de elegidas las palabras claves, hay que incorporarlas a la página web.

El marketing de contenidos es la estrategia mediante la cual se incorporan esas palabras claves a los textos que forman parte de la página web. También se incorporan a las descripciones de fotos, imágenes y secciones de la página.

El diseño web es otra parte de la estrategia que tiene mucha importancia. La página web debe tener una imagen profesional, debe ser agradable de navegar, intuitiva y amigable. Además de eso, la estructura de la página debe llevar al visitante de manera natural hacia las acciones que queremos, usualmente una compra o una contratación.

La evaluación constante de los resultados es determinante para conseguir los objetivos. Esto permite modificar la estrategia en la dirección del éxito

¿Qué otros factores hay que cuidar para mejorar el posicionamiento SEO?

El posicionamiento SEO depende de muchos factores, es por eso que un consultor SEO como Carlos Mascaró cuida muchos otros detalles, como los que mostramos a continuación:

La velocidad de carga . La velocidad de carga influye en el posicionamiento SEO porque los algoritmos penalizan las páginas con baja velocidad, pero también el visitante tiende a abandonar la página si tarda mucho en cargar. Es por eso que hay que mejorar este aspecto técnico y hacer que la velocidad sea óptima.

. La velocidad de carga influye en el posicionamiento SEO porque los algoritmos penalizan las páginas con baja velocidad, pero también el visitante tiende a abandonar la página si tarda mucho en cargar. Es por eso que hay que mejorar este aspecto técnico y hacer que la velocidad sea óptima. La seguridad . En la actualidad, la seguridad de los sitios web es vital, ya que si no se cuenta con los certificados mínimos, podría ser identificado como malicioso y afectar las visitas de los usuarios. Es importante tener el certificado SSL y los demás que apliquen según la página web.

. En la actualidad, la seguridad de los sitios web es vital, ya que si no se cuenta con los certificados mínimos, podría ser identificado como malicioso y afectar las visitas de los usuarios. Es importante tener el certificado SSL y los demás que apliquen según la página web. La estructura de la URL . Últimamente, ha cobrado importancia la estructura de la URL, se debe cuidar que el buscador pueda identificar de qué trata la página con solo leer la URL. Esta identificación favorece el posicionamiento en Google y también ayuda a que el usuario de internet identifique la página web.

. Últimamente, ha cobrado importancia la estructura de la URL, se debe cuidar que el buscador pueda identificar de qué trata la página con solo leer la URL. Esta identificación favorece el posicionamiento en Google y también ayuda a que el usuario de internet identifique la página web. Las palabras clave long-tail . Si quieres obtener una rentabilidad óptima debes trabajar las palabras clave long-tail. Por ejemplo, una zapatería tiene la palabra clave “zapatos”, pero también debe ir hasta objetivos más específicos como “zapatos cómodos de mujer”, “zapatos deportivos hombre”, “zapatos deportivos Mallorca” o algunas otras similares.

. Si quieres obtener una rentabilidad óptima debes trabajar las palabras clave long-tail. Por ejemplo, una zapatería tiene la palabra clave “zapatos”, pero también debe ir hasta objetivos más específicos como “zapatos cómodos de mujer”, “zapatos deportivos hombre”, “zapatos deportivos Mallorca” o algunas otras similares. Contenido de calidad . Hasta hace algunos años, se trabajaba el contenido con el único fin de que contuviera las palabras claves, sin embargo, en los actuales momentos eso no es suficiente. El contenido debe tener buena calidad, además debe ser entretenido y leíble por personas reales, ya que el algoritmo detecta si los lectores comienzan a leer y abandonan el texto. Un contenido de calidad es compartido orgánicamente y eso es muy positivo para el SEO.

. Hasta hace algunos años, se trabajaba el contenido con el único fin de que contuviera las palabras claves, sin embargo, en los actuales momentos eso no es suficiente. El contenido debe tener buena calidad, además debe ser entretenido y leíble por personas reales, ya que el algoritmo detecta si los lectores comienzan a leer y abandonan el texto. Un contenido de calidad es compartido orgánicamente y eso es muy positivo para el SEO. Enlaces. Los enlaces tienen una función muy importante en el posicionamiento SEO, puesto que le dan indicios a Google de la autoridad de una página. Si páginas con relevancia en el tema incluyen tu página web en forma de enlaces, esto le indica al buscador que su sitio es interesante y relevante para los usuarios.

Consejos de posicionamiento SEO para los dueños de negocios

Lo más importante es dar con el consultor SEO que entienda tus objetivos y se comprometa a guiarte hasta alcanzar tus metas. Un consultor SEO debe comenzar por una reunión en la que el cliente pueda expresar sus requerimientos, los recursos con los que cuenta y recibir la empatía necesaria.

y se comprometa a guiarte hasta alcanzar tus metas. Un consultor SEO debe comenzar por una reunión en la que el cliente pueda expresar sus requerimientos, los recursos con los que cuenta y recibir la empatía necesaria. El marketing digital necesita un experto, pero eso no quiere decir que no puedas aprender, o por lo menos saber cómo funciona la estrategia que están aplicando para posicionar tu negocio online. Pregunta e instrúyete, para que estés involucrado en las actividades que van a hacer crecer a tu marca.

Enfócate a largo plazo, las estrategias de marketing digital deben ser constantes y adaptarse a las circunstancias. Cuando consigas al consultor perfecto para tu negocio, planifiquen juntos una estrategia que se sostenga en el tiempo.



