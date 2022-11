Revestimiento del techo de la casa

El tejado es una de las partes más importantes de su casa. No sólo le mantiene a usted y a su familia secos, sino que también desempeña un papel importante en el aislamiento de su casa. Por eso es tan importante asegurarse de que su tejado está en buenas condiciones, y eso incluye asegurarse de que está bien sellado. Una forma de conseguirlo es utilizar un revestimiento de techo.

Siga leyendo para saber más sobre qué es un revestimiento de tejado y cómo puede ayudar a proteger su casa.



¿Qué es exactamente un revestimiento de techo?

El revestimiento del tejado es un sellador líquido que se aplica a la superficie de las tejas para evitar el paso del agua y la suciedad. No es una medida de reparación funcional, no mejora el aislamiento y no puede sustituir la sustitución de las tejas defectuosas. El requisito decisivo para ello es que las tejas estén todavía intactas al 100% en su sustancia. Además, hay que limpiar el tejado, ya que de lo contrario sólo se sellará la capa de suciedad existente.

¿De qué está hecho el sellador?

El sellador de tejados está hecho de mezclas acrílicas, poliuretanos u otros revestimientos químicos en spray. Estas armas sintéticas de uso general se utilizan también en muchas otras áreas de productos y tienen la ventaja de ser especialmente flexibles, resistentes a los rayos UV y a la intemperie y a las fluctuaciones de temperatura. Por ejemplo, pueden aplicarse a grandes áreas del tejado utilizando equipos de pulverización en caliente.

Recientemente, también han salido al mercado nanorecubrimientos que prometen un efecto de autolimpieza similar al "efecto loto".

¿Cuándo tiene sentido un revestimiento de techo?

No se puede responder de forma general si un nuevo revestimiento de tejado tiene sentido en principio. Varía de un caso a otro y depende sobre todo del estado de las tejas y del aislamiento subyacente. En general, un nuevo revestimiento es más interesante para los tejados más antiguos con el fin de restaurar su aspecto.



Sellado del tejado frente a un tejado nuevo

Si el tejado de su casa es viejo, mal aislado y con tejas frágiles, debería optar por una cubierta nueva, ya que así tendrá la oportunidad de realizar un aislamiento térmico completo y, si es necesario, renovar la estructura del tejado al mismo tiempo. Sin embargo, si se reacciona a tiempo, antes de que puedan producirse daños importantes en la cubierta, la impermeabilización tiene mucho sentido.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la nueva impermeabilización sólo es una opción para determinados materiales: entre ellos, las cubiertas de tejas, el hormigón y los paneles de fibrocemento.

¿Cuándo hay que prescindir del revestimiento del techo?

Si las tejas presentan grietas visibles, el musgo y los líquenes crecen en el interior de las tejas o el tejado está cubierto con tejas de fibrocemento que contienen amianto, la capacidad de carga de la estructura del tejado debe ser definitivamente revisada y renovada si es necesario. Si el tejado está cubierto de pizarra, el revestimiento suele estar descartado, ya que se trata de un material natural que contiene aceite.

El momento perfecto

Si su tejado muestra signos visibles de desgaste, es hora de ponerse en contacto con un profesional para que lo inspeccione. Los signos de desgaste mencionados en el artículo incluyen zonas porosas, tejas sueltas, cambios severos de color y textura, fuerte crecimiento de musgo y líquenes, y suciedad y arena en el canalón. Si se da alguno de estos factores, es probable que sea necesario un nuevo revestimiento del tejado.

Estimación aproximada de los costes

Un nuevo revestimiento de tejado cuesta de media entre 15 y 20 euros por metro cuadrado. Sin embargo, los precios pueden variar en función del estado del tejado y de las reparaciones adicionales que puedan ser necesarias. Es importante obtener un presupuesto de un contratista profesional antes de empezar a trabajar para saber exactamente cuánto costará el trabajo.