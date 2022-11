Betis FS-Noia Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 25 de noviembre de 2022, 19:48 h (CET) El Betis, como en otros tantos partidos en casa, comenzó marcando bien prontito. A los dos minutos Lin se llevó una pelota en tres cuartos y batió a Henrique por bajo (1-0). Fue un buen comienzo que pudo tener continuidad con un disparo de Fernando que se marchó fuera por muy poco, y con una acción de Rafa Henmi que, en su centro chut, no pudo remachar Carrasco.

Pero el Noia comenzó a despabilar. Raúl Sánchez abortó el posible empate del ex bético Alisson; y a los doce minutos Pirata aprovechó un grosero error de Fernando en área propia para robarle el balón y hacer el 1-1 picando la pelota ante el meta bético.

Fue un minuto bien prolijo en acciones de gol, porque acto seguido Carrasco erró, de manera consecutiva, dos mano a mano con Henrique, mientras que en el otro área Bruno Gomes no fue capaz de enviar a la red una excepcional acción de Altamirano.

Acto seguido, a los 14 minutos, se produjo el penalti sobre Piqueras que Rafa Henmi convirtió en el 2-1 que campeó en el electrónico hasta el descanso, pese a que el Betis jugó los dos últimos minutos con la espada de Damocles de las cinco faltas y pese a que ni Bruno Gomes ni Carrasco pudieron aprovechar sendas buenas ocasiones en los segundos finales.

7 - REAL BETIS FUTSAL: Raúl Sánchez; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Rafa Henmi, Charly, Eric Pérez, Cristian Povea, Carrasco, Fernando. 4 - NOIA PORTUS APOSTOLI: Henrique, Marcelo, Edu Jabá, Altamirano, Bruno Gomes -cinco inicial-, Lluc, Rafinha, Pirata, Alisson, Machado. GOLES: 1-0: Lin (min 2); 1-1: Pirata (min 12); 2-1: Rafa Henmi, de penalti (min 14); 2-2: Altamirano (min 25); 2-3: Piqueras (min 20); 2-4: Felipe Valerio (min 21); 3-4: Rafa Henmi (min 24); 4-4: Éric Pérez (min 32); 5-4: Rafa Henmi (min 35); 6-4: Éric Pérez (min 36); 7-4: Rafa Henmi (min 37). ÁRBITROS: José Javier Cidoncha y Sergio Salomé (Extremadura). Amarillas a los béticos Charly y Piqueras, y al visitante Marcelo. INCIDENCIAS: Jornada 10ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Betis FS-Noia IAG pide más control en los pasaportes en los aeropuertos Los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares tendrán más policías ​Sugarbabe Deluxe, la plataforma de citas en línea de alto nivel Es la plataforma ideal para todos aquellos que desean disfrutar juntos de un estilo de vida lujoso y único a través de relaciones excepcionales Signaturit lanza un 'marketplace' de soluciones tecnológicas Sngular y Eticas desarrollarán juntos soluciones de IA ética para ámbitos de alto riesgo e impacto