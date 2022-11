Edgar Torronteras, la leyenda del Solo Flow FreeStyle que llena pabellones 30 años después

Tras lograr el lleno con su espectáculo Solo Flow Freestyle en ciudades como Málaga, Salamanca o Almería, ahora llega a Madrid para poner fin a su gira en una Caja Mágica abarrotada. Desde que en el año 1995 comenzó a hacer sus pinitos en el mundo del freestyle, casi 30 años han pasado y se puede afirmar de manera rotunda que Edgar Torrenteras es una auténtica leyenda de la modalidad.

Un piloto que ha hecho cosas que hasta hace no mucho se creían imposibles y le han llevado a ser de los mejores del planeta. Un alma libre que lograba exprimir todo su talento en el motocross para ganar carreras tanto en España como en Estados Unidos y, de hecho, es subcampeón de Europa, pero que tenía como meta entrar en el libro de la historia del freestyle y dejar a todos con la boca abierta. Y lo ha hecho. Guarda el honor de tener su nombre inscrito entre los participantes del primer Red Bull X-Fighters del campeonato, en Valencia, donde fue segundo, coincidiendo con su primer año dedicándose de manera exclusiva al FMX. El comienzo de un camino que le ha llevado a abarrotar los mejores pabellones y plazas del mundo. Un piloto hecho a sí mismo al que solo las lesiones le han impedido llegar antes a la cima del freestyle y que ahora combina su faceta de acróbata con la de promotor.

Edgar Torronteras es el creador del Solo Flow Freestyle con el que ha llenado ya ciudades como Salamanca, Almería o Málaga, donde reside actualmente. “Poder ver a niños pequeños con sus padres en nuestros espectáculos es de las cosas más gratificantes del mundo. Ver sus caras de ilusión y cómo se quedan con la boca abierta con cada salto es una de las cosas que ha hecho que el esfuerzo que hay detrás de un evento como el Solo Flow Freestyle, merezca la pena”, explicó Edgar Torronteras sobre las nuevas generaciones de aficionados al FMX. “Muchos vienen acompañados de sus padres, que ya habían acudido antes a un evento similar, me conocen o les gustan las motos. Aunque es cierto que cada vez que pregunto, me quedo sorprendido. Cada vez son más las familias que nunca lo han visto en directo, pero vienen porque quieren disfrutar de algo diferente, con alma. Al final es un espectáculo diferente y asombroso que en pocos sitios del mundo se puede ver”, añadió Torronteras sobre el Solo Flow Freestyle.

Próximo objetivo Su último gran reto es llenar la Caja Mágica de Madrid el próximo sábado 3 de diciembre y que más de 11.000 almas disfruten de uno de los espectáculos de motor más arriesgados del mundo. Pocos días faltan para una fecha marcada en rojo en su calendario y va camino de conseguirlo, porque casi no quedan entradas a la venta. Las últimas se pueden comprar en su página web: edgartorronteras.com. Más que un piloto Edgar Torronteras no solo ha destacado por hacer locuras en el freestyle, sino que se ha atrevido con el snowboard, wakeboard o incluso el beatboxing. Y no solo eso, porque también ha probado la faceta de DJ en algunos clubes de Barcelona y algunas de sus sesiones las emite en directo en sus redes sociales.