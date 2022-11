Pasaron los años y no éramos los mismos, la (definitiva) novela para digerir todo lo que dejó tras de sí la Guerra Civil en España Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 10:12 h (CET)

Pasaron los años y no éramos los mismos: la novela para digerir todo lo que dejó tras de sí la Guerra Civil en España, disponible en Caligrama Editorial.

El doctor en Ingeniería Juan Merladet sorprende a la crítica literaria con una obra de mirada larga que permite al lector soltar lastre en relación con el conflicto fratricida español, mediante una trama donde se visualiza magníficamente el paso de la vida.

Mucho se ha escrito y se escribirá sobre lo acontecido durante la Guerra Civil en España, incluidos sus prolegómenos y sus capítulos posteriores. Un país entero se desangró de una manera extrema, generando una resaca emocional que todavía presenta rescoldos hoy en día. Por lo tanto, resultaría petulante hablar de una única novela que suponga un punto y aparte en lo que tantos intelectuales se han esforzado en comprender y transmitir. Sin embargo, también es justo destacar cuáles son las obras literarias cimeras que permiten al lector entender y cicatrizar en paz las posibles heridas todavía abiertas.

En este sentido, la crítica literaria especializada ha celebrado la irrupción en el mercado de Pasaron los años y no éramos los mismos, la última entrega del escritor Juan Merladet, una obra magníficamente documentada y cuya trama funciona como un salón de espejos que coloca al lector en una posición en la que acabará reconociéndose a sí mismo y haciéndose las preguntas adecuadas para soltar lastre y avanzar en la vida.

La trama sitúa, como se ha avanzado, en la separación forzosa que muchas familias españolas se vieron obligadas a experimentar a colación del desenlace final de la Guerra Civil. Direcciones divergentes y vidas marcadas a fuego por una experiencia desgarradora, como puede ser el exilio. Los recuerdos, pese a todo, siempre acompañarán a los protagonistas, ya se encuentren en Venezuela o Perú. Con un lenguaje ameno y cercano, que logra el milagro de la profunda amenidad, Merladet coloca al lector en la década de los años sesenta del pasado siglo y habla del Augustus, un transatlántico italiano. La familia es capaz de perdonar… ¿o no? ¿Quizás es que habían dejado de ser los mismos? Las memorables conversaciones en la terraza servirán para depurar angustias pasadas.

La novela es una obra sólida y excelentemente trazada. Se puede echar un fugaz vistazo al interior de sus páginas; «Se sientan alrededor de una mesa baja y durante una hora expone las grandes líneas de un plan de gran alcance sobre el que viene trabajando. El estratega contempla la situación española bajo el gobierno del Frente Popular. Los separatismos de las provincias vascas, por una parte, y de Cataluña por la otra, la anarquía, las huelgas revolucionarias apoyadas por la Unión Soviética, de creciente influencia en los gobiernos de la República, amenazan gravemente, según él, la sagrada unidad de España». Mucha calidad narrativa no hay dudas.

Habrá que seguir muy de cerca la prometedora carrera literaria del doctor en Ingeniería Juan Merladet.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.