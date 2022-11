Ruth Lorenzo presenta ‘Love Song for a Vampire’, una versión del clásico de Annie Lennox

El sello discográfico Binary Beryl Music, aprovechando la festividad de Halloween, lanzó este pasado día 28 de octubre la nueva producción de la reconocida cantante española Ruth Lorenzo, Love Song for a Vampire.

Se trata del cover de la canción que interpretó originalmente Annie Lennox y que fue uno de los sencillos más exitosos de la artista británica.

Lennox grabó aquella versión en 1992 como banda sonora de la película Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por el polifacético Gary Oldman. Ahora, 30 años después, Ruth Lorenzo se manifiesta como apasionada de las historias de terror, evocando a un personaje clásico del género.

Se puede ver la particular marca de Ruth Lorenzo en esta versión El sencillo ha sido grabado en Estudio Uno a cargo de Pablo Pulido, mezclado por el ingeniero sueco Chris Wahle y cuenta con músicos como Mike Martin (habitual pianista de la murciana, que también publicó recientemente una versión de la canción When We Were Young de Adele para Binary Beryl), Miguel Sala, Juandi Pascual, Tato James, Teresa Lli y Jacob Reguilón.

La peculiar y vampiresca ilustración de la portada del sencillo es obra de Sofía Sanz, que acaba de lanzar también por estas fechas una novela titulada Aquelarre Omega, inspirada en las aventuras de unas jóvenes brujas.

Cómo ha sido la trayectoria de Ruth Lorenzo La vida de Ruth Lorenzo transcurre entre Murcia, Madrid y Barcelona, donde permanece la mayor parte del tiempo mientras no está de gira. Su fama saltó al escenario internacional tras participar en la versión inglesa del reality Factor X. Posteriormente, interpretó la canción Dancing in the Rain representando de España en el festival de Eurovisión.

Discos como Planeta Azul (en el que se puede ver a Chanel Terrero como bailarina en su tema Gigantes) o Loveaholic (que contó con la colaboración del conocido guitarrista británico Jeff Beck) son algunos de sus notables trabajos. En los últimos tiempos, ha lanzado varios sencillos entre los que se encuentra Underworld, una oscura canción que también hace referencia a lo terrorífico y misterioso de estas fechas.

Este 9 de noviembre, la artista se reencontró con su público en un concierto en directo, interpretando temas de su último álbum Crisálida y algunas de sus canciones más conocidas. La cita fue en el icónico Teatro Eslava de Madrid justo un día antes de celebrar su 40 cumpleaños. Ruth Lorenzo llega a sus 4 décadas celebrando la vida y la libertad de hacer lo que más le gusta: cantar.