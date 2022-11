¿Es mejor un redactor de contenidos o la inteligencia artificial? Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 13:14 h (CET)

En lo que hace referencia a la creación de contenido, hoy en día, existen múltiples herramientas de escritura que emplean la inteligencia artificial (IA).

Estas permiten trabajar con rapidez, ahorrando tiempo y aumentando la productividad de los escritores.

Si bien esta herramienta tiene gran potencial para el futuro de la redacción de contenidos, no sustituye a los editores humanos. Google también lo sabe, es por ello que en su última actualización penaliza a las webs hechas con contenido basado en IA.

En este contexto, Buyatext se presenta como una buena opción para quienes desean contratar redactor SEO. La empresa dispone de un amplio equipo de redactores especializados que ayudarán a aumentar el tráfico de una web, de manera orgánica.

Las ventajas de un redactor humano frente a la IA Existen algunos factores que los programas de IA artificial no pueden imitar y que, además, son aspectos que crean un valor real en el marketing de contenidos. Entre estos se encuentra el estilo único; el prestigio de un redactor de contenido se forma por medio de talento y de su forma particular de comunicar las ideas. Cada uno cuenta con un estilo con el que se identificará de la audiencia. Probablemente, aún falta mucho para que un algoritmo imprima esta cualidad a la información que produce.

Por otro lado, el éxito del blogging y de otras técnicas tiene mucho que ver con la opinión particular del creador sobre un tema específico. No solo se requiere redactar un contenido sobre política o tecnología, debido a que el público también busca un punto de vista con el cual identificarse, o bien, abrir un sano debate para discutir diferencias ideológicas. Nuevamente, la IA está lejos de poder imitar esta característica.

En concreto, la IA no puede sustituir al redactor porque le falta sentido común, un tono natural y experiencia de vida. Carece de capacidad para expresar emociones auténticas, de transmitir valores, de empatizar. Se basa en datos que aprendió anteriormente, pero no puede superar la verdadera capacidad creativa e innovadora del hombre.

Las webs con contenido basado en IA y la penalización de Google El pasado mes de septiembre, Google lanzó su nuevo algoritmo: Helpful Content Update. Este tiene como principal objetivo detectar los contenidos de calidad en webs de todo el mundo. De este modo, favorece a estos y penaliza a los que no proporcionan la información suficiente o que, directamente, están redactados pensando en los motores de búsqueda. Esta actualización es una muestra de la preocupación de Google por mejorar la calidad de los contenidos que ofrece a sus usuarios.

Buyatext se alza como una buena alternativa para quienes buscan contratar redactor SEO. Esta agencia de creación de contenidos no usa la IA para la generación de texto. En cambio, con la ayuda de sus redactores se encargan de la creación de contenidos originales, naturales y con una legibilidad excelente. Además, se encargan de entregar los trabajos de manera rápida y con total garantía de estar libre de plagio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.