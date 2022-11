'Challenge for Startups' para Travel Tech 1 SCR

La aceleradora Top Seeds Lab, con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo y el patrocinio de Deloitte, lanza el Challenge for Startups para la VI edición del Travel Innovation Summit 2023 Hasta el 22 de diciembre de 2022 las startups de traveltech con modelos de negocio B2B o SaaS podrán participar en el Challenge for Startupsorganizado por Top Seeds Lab con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo.

Las cuatro startups seleccionadas tendrán sus "Five Minutes of Fame" en la VI edición del Travel Innovation Summit de Travel Tech 1 SCR, que se celebrará el 17 de enero de 2023, en Madrid, con el patrocinio de Deloitte y la colaboración de la Mesa de Turismo de España y la Organización Mundial del Turismo.

Como explica el Dr. Javier González-Soria y Moreno de la Santa, Managing Partner de la Sociedad de Capital Riesgo Travel Tech 1, "los Travel Innovation Summit son un espacio único en el que la innovación y el mundo turístico se unen, de la mano de altos directivos de empresas turísticas y tecnológicas, emprendedores e inversores. En esta VI edición, con el título Time is Now, destacados líderes turísticos y Deloitte, un thought leader de la industria, analizarán las acciones más urgentes que deben abordar las empresas y entidades turísticas tras la pandemia".

Los Travel Innovation Summits son también una gran oportunidad de conocer en directo la propuesta de valor de startups nacionales e internacionales de Traveltech así como una excelente ocasión para recuperar contactos de calidad y crear nuevos, gracias a la especialización de la Sociedad de Capital Riesgo Travel Tech 1 en el mundo del traveltech, que le convierte en un Venture Capital con características únicas.

Javier González-Soria destaca "la valiosísima colaboración de Deloitte, personalizada en dos de sus socios, Dña. Rocío Abella y D. David Rodríguez, que se ha convertido en un partner imprescindible para la organización de los Travel Innovation Summits, demostrando su permanente compromiso con el turismo y la innovación". Igualmente, señala que "gracias a Doña Natalia Bayona, Director of Innovation, Education and Investments at World Tourism Organization (UNWTO), las startups han empezado a jugar un rol relevante en el ecosistema de la Organización Mundial del Turismo y eso se traduce en que participen en el Challenge for Startups cientos de ellas".

SOBRE TOP SEEDS LAB & TRAVEL TECH 1 SCR

La Sociedad de Capital Riesgo Travel Tech 1 es el principal vehículo inversor en el mundo en el segmento de startups en fase de aceleración, de la categoría TravelTech y con modelos de negocio B2B o SaaS y cuenta con un portfolio de 11 compañías. Su principal inversor es FondICO Global y sus inversores privados provienen de 11 diferentes países. Por su parte, Top Seeds Lab es la aceleradora exclusivamente dedicada a ayudar a las startups en las que ha invertido Travel Tech 1 SCR, y cuenta con un Advisory Board compuesto por más de 80 de las principales empresas de Travel y Digital del mundo.

Ambos proyectos son liderados por D. Ignacio Macias Zaldivar y por Dr. Javier González-Soria y Moreno de la Santa.