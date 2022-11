Formación en hacking y ciberseguridad

Un aspecto crucial para las empresas es la ciberseguridad, debido a las importantes repercusiones que suelen tener los ataques informáticos. En algunas ocasiones, la gravedad de los ataques ha hecho tambalear el funcionamiento o la estabilidad financiera de las instituciones o compañías. Las últimas estadísticas son alarmantes.

Según los últimos estudios, las empresas españolas pagaron en 2021 un promedio de 100.000 euros por cada ciberataque y hubo más de 40.000 ese año. Debido a que no es un problema barato, los expertos de HBS Academy destacan la importancia de la formación en ciberseguridad y hacking del personal.

Un problema de grandes dimensiones La importancia de la ciberseguridad radica en el hecho de que hoy en día las compañías de todos los tamaños tienen su información digitalizada. Los expertos de la academia HBS dicen que si no es toda, al menos la mayor parte de ella. Añaden que, en estos casos, suele ser la parte más sensible.

Según los expertos, la mayoría de las veces esta información no está protegida porque los responsables de tomar decisiones no son conscientes del peligro real. En ese sentido, no se toman en cuenta parámetros de ciberseguridad para gestionar sus datos o no le asignan suficientes recursos para atender los requerimientos en este campo.

El resultado de ello es el auge de los ciberataques a nivel global. El ataque a la red de un sistema informático puede impedir el funcionamiento de la empresa generando millones de euros en pérdidas. También puede tener repercusiones legales por las leyes de protección a los datos personales, motivo por el cual la protección es fundamental. Para ello, no solo se trata de comprar equipos y programas sino que también es indispensable preparar el personal.

¿Qué ventajas aportan los cursos de hacking y ciberseguridad? HBS Academy ha desarrollado un catálogo con cursos de las áreas más neurálgicas de la ciberseguridad. Son programas de formación especialmente diseñados para formar al personal de empresas, universidades e instituciones del sector público o privado. Para estos grupos tienen modalidades presenciales y cursos online los cuales también están disponibles para particulares.

Ofrecen desde un Máster en Hardening de Sistemas Windows a cursos de Análisis Informático Forense en iOS. También poseen un programa de formación en Seguridad Informática Ofensiva, Ciberseguridad y Normativa en Cloud Computing o Especialista en Ciberinteligencia. El equipo docente está conformado por expertos de la talla de Ángel Núñez, quien es MVP de Microsoft desde el 2016 o Rafael García CTO de Hack by Security y ponente habitual de convenciones de ciberseguridad.

Para las personas que reciben esta formación representa además la puerta de entrada a una de las habilidades que serán más demandadas en el futuro. Como complemento a la formación los alumnos reciben material de consulta como libros de 0xWord o tempos de MyPublicInbox.