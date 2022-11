CESHA lucha por los derechos de los trabajadores

En el 2019, alrededor de 60.000 trabajadores de handling de España fueron convocados por dos sindicatos de trabajadores a realizar una protesta estatal en representación de todas las empresas del sector.

En los últimos años, el estado español ha negociado los derechos y garantías de los trabajadores, sin embargo, no se han llegado a acuerdos realmente favorables.

Por esta razón, resulta esencial la acción de entidades como CESHA, un sindicato de trabajadores que lucha incansablemente por defender los derechos de quienes desarrollan cualquier labor dentro del sector de transporte aéreo.

La situación actual del sector aéreo En todo el país, uno de los sectores en el que existen más abusos laborales es el sector aéreo. Durante varias décadas no se han respetado los derechos básicos de los trabajadores, llevando al sector a la degradación y la precariedad. En ese sentido, con la primera subrogación llevada a cabo en el año 1994 no se consiguió ningún beneficio real para los trabajadores, debido, en parte, a que las propuestas no presentaran un modelo de solución que se acercara a las necesidades reales.

En este sentido, el trabajador del handling en España no disfruta de una buena formación y preparación profesional en materia de salud y seguridad laboral, y mucho menos es orientado a procesos formativos que fomenten la innovación. En medio de una situación cada vez más insostenible, surge CESHA, una coordinadora que vela por la satisfacción de las necesidades de cada persona que hace vida en los aeropuertos.

¿Qué es CESHA y cuál es su propósito? CESHA es una organización independiente que actúa como sindicato de trabajadores de los aeropuertos para defender los intereses de estos en el área profesional, económica y social. La entidad surge tras la unión de varios colectivos de trabajadores de los aeropuertos provenientes de Canarias, Madrid y Barcelona. La intención de CESHA es unir fuerzas de los sindicatos minoritarios para tener mayor peso en la presentación de un nuevo instrumento que ofrezca una respuesta a los problemas de las empresas del sector. En este sentido, el sindicato emite su mensaje de unidad a trabajadores de handling, mecánicos, pilotos, TCP y todos los que desempeñan alguna labor dentro de los aeropuertos españoles.

Por otro lado, este sindicato cuenta con una red de bufetes de abogados en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife que ha logrado una gran cantidad de sentencias que favorecen al sector.

La creación de CESHA ha permitido a cada trabajador del sector aéreo español contar con un respaldo real que busca de manera desinteresada mejorar su vida profesional en todos los aspectos.