Cómo recuperarse de una rinoplastia, con el Dr. Pérez Villar

martes, 22 de noviembre de 2022, 13:15 h (CET)

Hoy en día, es común que algunas personas se sometan a una rinoplastia para mejorar algunos aspectos relacionados con la forma de su nariz, por lo que es fundamental contar con un cirujano especialista.

En ese sentido, el Dr. Pérez Villar es uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de España, además de que cuenta con una especialización en rinoplastia ultrasónica, por lo que el éxito de sus intervenciones está garantizado. Una de las ventajas de acudir a este especialista es que la recuperación de la rinoplastia no lleva demasiado tiempo, por lo que el paciente puede retomar sus actividades en pocos días.

Recuperación efectiva en poco tiempo Al ser especialista en la rinoplastia ultrasónica, los pacientes del Dr. Pérez Villar cuentan con la ventaja de que la rinoplastia recuperación se lleva a cabo en menor tiempo, en comparación con otros procedimientos. El motivo es que la rinoplastia ultrasónica es una técnica menos invasiva en la cual se utiliza un bisturí piezoeléctrico, lo que favorece en la recuperación de la cirugía siendo más rápida, ya que no ocasiona daños en los tejidos adyacentes.

El instrumental ultrasónico que el Dr. Pérez Villar utiliza durante la rinoplastia ultrasónica garantiza una cirugía al milímetro, evitando posibles dificultades en las zonas cercanas a la nariz. Como resultado de la gran precisión de este método, los pacientes no se ven afectados por ningún tipo de inflamación o hematoma que perjudique su apariencia.

¿Qué cuidados deben priorizar los pacientes durante la fase de rinoplastia recuperación? Para asegurarse una recuperación exitosa, lo primero que deben hacer los pacientes es mantener la calma y respetar los tiempos establecidos por el profesional. Por ello, es fundamental seguir las indicaciones al pie de la letra, como cuidar los vendajes, tomar la medicación asignada y realizar los lavados con suero fisiológico para garantizar la higiene nasal.

Por otra parte, las personas acostumbradas a tratamientos faciales para la limpieza y exfoliación pueden descansar de esta actividad durante algunos días, sobre todo si existe alguna inflamación producto de la cirugía. Asimismo, el Dr. Pérez Villar recomienda el descanso como una de las mejores medidas para la recuperación, debido a que el organismo repara los tejidos y la persona recupera energías mientras duerme.

Como recomendación adicional, las personas que se someten a una rinoplastia deben evitar esfuerzos que impliquen agachar la cabeza, como recoger objetos pesados del suelo o levantar peso. En caso de ser necesario, lo oportuno es inclinarse doblando las rodillas y mantener la cabeza erguida en todo momento.

En la actualidad, el Dr. Pérez Villar realiza las intervenciones de rinoplastia ultrasónica en Santander y en Valladolid, por lo que los interesados pueden acercarse a ambos destinos. Para solicitar información detallada acerca de los planes de financiación, los clientes pueden comunicarse a través del sitio web del cirujano maxilofacial.



