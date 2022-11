Limpieza con productos Vervictech sin lejía, químicos o tóxicos

Elementos esenciales del hogar son los productos de limpieza porque hacen más fácil el proceso y ayudan a ahorrar tiempo y dinero, gracias a su efectividad y practicidad.

Además, en términos laborales y profesionales estos productos resultan útiles para reducir riesgos en el trabajo, especialmente en las industrias donde es necesario remover químicos con propiedades tóxicas, irritantes, corrosivas, etc. En Vervictech hay productos de limpieza y desinfección disponibles para una gran variedad de usos: eliminar bacterias, limpiar salas de despiece, embarcaciones, viviendas, hoteles e incluso mataderos.

La gama de productos de limpieza de Vervictech El catálogo de artículos para limpiar de la empresa de Vervictech está dividido en 4 productos exclusivos: Verbac-Zyme, Vermalimp, Vermalimp Plus y Fresh-Zyme. Cada uno de estos son 100 % ecológicos porque su fórmula está basada en ingredientes de origen orgánico sin trazas de animales o contaminantes. Por tanto, no representan ningún riesgo para los humanos, los animales, la flora o la fauna, ya que no son tóxicos y no contaminan la comida o el agua. De igual forma, estos 4 productos de limpieza pueden ser almacenados por más de 36 meses, aún en espacios que pasan por ciclos de hielo y deshielo. Estos también tienen los componentes necesarios para utilizarse en piscinas, eliminar bacterias, limpiar hogares y empresas gracias a que cumplen con los parámetros exigidos por la ley sanitaria. Actualmente, cada uno de los artículos de Vervictech son comprados por particulares e industrias que buscan eliminar con eficacia la grasa en sus establecimientos, malos olores y remover organismos infecciosos. Estudios realizados por laboratorios ASINCAR.

Características claves de cada uno de los productos de Vervictech En la primera línea de productos de Vervictech se encuentra Verbac-zyme, como limpiador industrial, el cual destaca por eliminar el uso obligatorio de ropa y guantes protectores, incluso en espacios con poca ventilación. Además, no genera mucha espuma durante este proceso. El siguiente en esta línea es Vermalimp que destaca por ser sumamente efectivo para la limpieza de todo tipo de superficies como mesas de trabajo, acero inoxidable, utensilios, baños, cristales, mobiliarios e incluso almacenes, evitan la aparición de insectos y parásitos. Dichas superficies pueden ser de teflón, metálicas o pintadas y el producto inhibe la acumulación de polvo, lo que resulta ideal para evitar daños en la estética. Con relación al Vermalimp Plus, este actúa como un desengrasante apto para eliminar incluso los residuos más molestos en restaurantes, cafeterías, entornos industriales, hospitales, garajes y viviendas. Vervictech también cuenta con Fresh-Zyme, el cual fue desarrollado con el principal objetivo de eliminar los olores generados por gases, elementos orgánicos, cuerpos o materia en descomposición, heces humanas o animales.

Gracias a los productos de limpieza ecológicos y multienzimáticos de Vervictech, los particulares y empresas pueden limpiar los espacios sin contaminar el medio ambiente ni sufrir de alergias u otros efectos secundarios tras su uso. Es importante mencionar que los artículos de esta compañía son muy demandados por sus más de 60 años de experiencia en el sector a nivel internacional. Además, están dermatológicamente testados.