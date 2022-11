Consejos para administrar sus bitcoins Muchas personas aún no entienden cómo funciona, esto es comprensible teniendo en cuenta que tiene poco más de una década Redacción

lunes, 21 de noviembre de 2022, 13:56 h (CET) Es posible que ya haya oído hablar de Bitcoin. Es más, es posible que haya desarrollado cierto interés en él. Usted no está solo. Muchas personas ahora están invirtiendo en monedas digitales como Bitcoin. Con más de 109 millones de usuarios en todo el mundo, Bitcoin es la criptomoneda más popular y su popularidad sigue creciendo. Puede consultar plataformas como crypto engine para comprender cómo funciona el trading de Bitcoin e incluso registrarse de forma gratuita.

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una moneda digital o criptomoneda. Solo existe virtualmente sin forma física, como si la tiene su moneda fiduciaria habitual. A diferencia de las monedas fiduciarias, Bitcoin es descentralizado, lo que significa que ninguna entidad única lo controla. Por ejemplo, a través del banco central, el gobierno no puede controlar la cantidad de Bitcoins en circulación.

Bitcoin todavía es nuevo. Muchas personas aún no entienden cómo funciona, esto es comprensible teniendo en cuenta que tiene poco más de una década. Sin embargo, la cantidad de personas que usan Bitcoin ha ido en aumento. El riesgo asociado es un problema importante que desalienta a algunos inversores potenciales a probar Bitcoin. El precio del Bitcoin es altamente volátil.

Una de sus ventajas más significativas al ser parte de un portafolio de inversión es la alta volatilidad de Bitcoin. Generalmente, la gente compra bitcoins cuando el precio es bajo y los vende cuando el precio sube. Sorprendentemente, el precio podría aumentar por márgenes muy significativos y por lo tanto, el potencial para obtener una buena ganancia. Es fundamental manejar bien sus Bitcoins. He aquí algunos consejos.

Comprender a Bitcoin

Invertir en algo de lo que no tiene idea es imprudente. No puede subirse al carro de Bitcoin sin entender cómo funciona. Por lo tanto, comience investigando a Bitcoin, incluyendo qué es, sus características, la volatilidad de los precios y otras dinámicas relevantes.

Además, busque comprender cómo puede invertir en Bitcoin. ¿Conoce el trading de Bitcoin y cómo funciona? Luego puede usar la plataforma para comenzar a hacer trading con sus bitcoins de manera segura.

Sea muy cauteloso

Nunca baje la guardia con sus bitcoins. Sea siempre cauteloso y razonable en la forma en que administra sus bitcoins. No se apresure a vender o comprar bitcoins sin la debida diligencia. Adopte siempre un enfoque proactivo comprobando los precios de Bitcoin y cómo se comportan. Además, no ponga todo su dinero solo en bitcoins para evitar tener grandes pérdidas cuando los precios bajen.

Despliegue

Invertir solo en Bitcoin puede ser conveniente. Sin embargo, para protegerse de los riesgos asociados, diversifique su inversión. Hay muchas opciones viables por ahí. Por ejemplo, puede usar algunos de sus bitcoins para comprar otras criptomonedas. También puede decidir invertir en bonos o acciones. La idea detrás de esta diversificación es repartir el riesgo.

Inversión a largo plazo

Es mejor invertir en Bitcoin a largo plazo que a corto plazo. Si bien puede ser un trader de operaciones diarias de Bitcoin, es mejor que guarde sus bitcoins durante más tiempo, ya que los precios podrían aumentar por un margen más significativo. Comprar y guardar bitcoins por más tiempo garantizará que no pierda sus monedas rápidamente y gaste más dinero para recuperarlas.

Usar billeteras digitales

No guardará sus bitcoins en un banco o los tendrá como el dinero en efectivo. Solo puede tenerlo virtualmente. El mejor lugar y más seguro para guardarlos es su billetera Bitcoin. Puede elegir una billetera caliente o una billetera fría. No cometa el error de tener sus bitcoins en un intercambio de criptomonedas. Estos son más propensos a la piratería y es posible que pierda sus monedas.

