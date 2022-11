¿Ha sembrado Netflix un precedente? Existe un software de control de asistencia que actúa como la plataforma de streaming Comunicae

lunes, 21 de noviembre de 2022, 11:08 h (CET) ¿Netflix y GeoVictoria? Aunque pueda parecer que no tienen nada en común, el software de control horario cuenta con el mismo modelo de suscripción de la plataforma. Estos son los beneficios Mantener la información de las empresas de forma segura y disponible al momento es algo esencial para las compañías. El software de registro de jornada GeoVictoria lo tiene en cuenta, y por ello, propone una solución flexible a través de su software 100% online y disponible en tiempo real que, además, tiene mucho en común con las plataformas de streaming.

Netflix y GeoVictoria: ¿qué tienen en común?

Sin duda alguna, compañías como Netflix o Spotify han marcado un antes y un después en el modelo de suscripción, facilitando un sistema en el que se paga por los productos y servicios que se consumen.

Iria Najarro, directora comercial de GeoVictoria explica: "Es beneficioso democratizar el modelo de suscripción de los servicios. Por ello GeoVictoria es un software como servicio (SaaS) que ofrece una solución con un mayor nivel de eficiencia y ahorro de costes significativos al no consumir recursos informáticos".

Además, Najarro añade:"Gracias a ser un SaaS se ofrece un servicio de suscripción que comparte varios puntos en común con plataformas como Netflix, en las que se paga por los servicios prestados, no se cuenta con permanencia y se ofrece el servicio en la nube, para que se pueda acceder desde cualquier lugar".

Al contar con este modelo de suscripción, GeoVictoria ofrece los siguientes beneficios:

Sin costes de configuración: al utilizar almacenamiento en la nube, se puede prescindir de servidores físicos y su mantenimiento.

al utilizar almacenamiento en la nube, se puede prescindir de servidores físicos y su mantenimiento. Paga por los usuarios activos: en GeoVictoria se paga únicamente por los usuarios activos en la plataforma.

en GeoVictoria se paga únicamente por los usuarios activos en la plataforma. Sin permanencia: no se tiene que esperar ningún periodo de tiempo determinado para cambiar de contrato por lo que no hay penalizaciones.

no se tiene que esperar ningún periodo de tiempo determinado para cambiar de contrato por lo que no hay penalizaciones. Fácil implementación: la configuración del sistema es sencilla y muy intuitiva, ya que está concebida de manera que se requiere poca experiencia técnica y las empresas pueden utilizarla inmediatamente.

la configuración del sistema es sencilla y muy intuitiva, ya que está concebida de manera que se requiere poca experiencia técnica y las empresas pueden utilizarla inmediatamente. Acceso en cualquier lugar: la plataforma de gestión cuenta con un uptime de 99,9% mensual y además se encuentra respaldada en los servidores de Microsoft Azure. Esto permite que la información y el servicio esté en continua disponibilidad desde cualquier lugar del mundo.

la plataforma de gestión cuenta con un uptime de 99,9% mensual y además se encuentra respaldada en los servidores de Microsoft Azure. Esto permite que la información y el servicio esté en continua disponibilidad desde cualquier lugar del mundo. Soporte humano en todo momento: si existe cualquier tipo de duda, GeoVictoria cuenta con soporte humano técnico que responde a las dudas por teléfono y mail personalmente, para guiar en el uso de la plataforma. Además, cuentan con sesiones de formación gratuitas.

