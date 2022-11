Soluciones al Instante: la empresa de cerrajería que da un servicio de calidad a precios razonables Comunicae

viernes, 18 de noviembre de 2022, 15:28 h (CET) Cerrajería que nació hace 32 años, cuando el sector de la cerrajería estaba formado por no más de 5 cerrajerías Esta es una conversación con Esperanza, fundadora de la cerrajería Soluciones al Instante, una cerrajería que nació hace 32 años, cuando el sector de la cerrajería estaba formado por no más de 5 cerrajerías. "La prioridad es dar un servicio muy bueno, con rapidez y con precios razonables", explica Esperanza.

Algunas cerrajerías tienen que lidiar con la fama de dar precios desorbitados, y aquí es donde Soluciones al Instante se posiciona de manera diferente: quiere dar un servicio excelente con una calidad-precio óptima.

Es una cerrajería que se centra mucho en la calidad y la buena atención al cliente, haciendo que se resuelvan rápidamente y fácilmente los problemas que les surgen a sus clientes. "Es un equipo de técnicos formado en la empresa, esto ayuda a ofrecer un servicio de mucha confianza, fiabilidad y cercanía", comenta.

La cercanía y confianza es una de las características destacables de Soluciones al Instante. Tienen un equipo que trabaja con ellos desde hace años, que se forman en la propia empresa, teniendo las mismas maneras de trabajar y valores de la empresa: como la rapidez y la calidad de servicio.

"Disponibilidad las 24h, 365 días". Siendo la cerrajería un servicio de necesidad primaria, Soluciones al Instante decide estar presente en todo momento, para que así sus clientes puedan disponer de su ayuda siempre que surja una avería o urgencia.

"Ofrecer servicios en toda Barcelona y alrededores es una prioridad". Esta cerrajería tiene a sus técnicos repartidos por toda Barcelona y alrededores para poder llegar rápidamente a todos los servicios que puedan surgir.

Además, si se quiere visitarlos de forma física, tienen un local en la Carrer de Salvador Mundí, 508017 Barcelona, donde conocer al equipo y hacerles cualquier consulta. También tienen unas oficinas administrativas en Travessera de les Corts, 96, 5º3º, 08028 Barcelona, donde gestionan todo el tema administrativo de la empresa.

Se puede recurrir a los servicios de la cerrajería Soluciones al Instante desde Barcelona ciudad, Hospitalet de Llobregat, El Prat, Castelldefels, Viladecans, Corbera, Sabadell, Terrassa, Mollet, llegando hasta Mataró, Premià y Badalona.

"Todos los presupuestos son gratuitos para que el cliente pueda tener toda la información antes de hacer el servicio", constata Esperanza. Soluciones al Instante se diferencia de muchas otras cerrajerías no cobrando desplazamiento para hacer un presupuesto o ir a mirar una avería. Esto para el cliente es importante ya que puede acceder al precio y saber qué se hará en el servicio antes de iniciarlo.

"Los clientes son tanto particulares, negocios y grandes empresas. Mejorar y actualizar los servicios es clave para tenerlos orgullosos". Si se busca un servicio de cerrajería en Barcelona, Soluciones al Instante es una muy buena opción. Si es necesaria más información o pedir algún servicio contactar a través de su web: www.solucionesalinstante.es

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.