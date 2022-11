Securitas Direct participa en la VI Edición de JOBMadrid como empresa de referencia en la contratación y gestión de Talento Junior Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:14 h (CET)

Securitas Direct, compañía líder en la protección de hogares y pequeños negocios, participa en la VI Edición de JOBMadrid, un punto de encuentro anual en el que empresas, universidades, instituciones y profesionales conectan de forma directa con el mejor Talento Junior y candidatos potenciales.

La compañía no podía faltar a esta cita anual, ya que es una de las empresas referentes en la atracción de Talento Junior, uno de los colectivos actualmente más afectados por el desempleo.

De las contrataciones producidas el pasado año en Securitas Direct, un 33 % fue talento joven, un 38,34 % mujeres y un 9 % mayores de 50 años. Además, en 2022, el 21 % de las contrataciones han sido de perfiles jóvenes, el 38 % a mujeres y el 8 % a mayores de 50 años. De esta manera, Securitas Direct consolida su posicionamiento como la empresa del sector con mayor número de contrataciones y la mayor generadora de empleo.

La compañía cuenta con diferentes iniciativas que ayudan a entender las necesidades del empleado junior, a mejorar su compromiso y evolución profesional y a seguir construyendo un entorno de trabajo inclusivo que permita maximizar todo su potencial.

En talento interno destacan, entre otros programas, las Becas Verisure, en las que la compañía ha invertido más de 1 M€ en los últimos siete años. De todas las ediciones del programa, el 70 % de los participantes se incorporaron a la plantilla y el 35 % de estos adquirieron puestos de responsabilidad.

La compañía invierte anualmente 4 millones de euros en Programas de Empleo y RRHH y 360.000 horas de formación para la promoción de su talento interno.

Entre sus iniciativas de atracción de Talento Joven destacan las Becas Verisure, una iniciativa que cuenta ya con siete ediciones y que identifica las necesidades en cada una de las áreas para atraer al mejor talento. En total, la compañía ha invertido más de 1 M€ en el cuidado y desarrollo de los jóvenes que se embarcan en la iniciativa desde que pusiera en marcha la primera edición.

Actualmente, Securitas Direct cuenta con un equipo profesional compuesto por más de 9.000 personas y con certificaciones como Great Place to Work y Top Employer, que la reconocen como una de las mejores empresas para trabajar en España.

La compañía invierte anualmente 4 millones de euros en el desarrollo de Programas de Empleo y RRHH, así como 360 mil horas de formación para la promoción de su talento interno. Destacan iniciativas como el plan de “Bienestar Diverso”, la Comisión de Diversidad e Inclusión o el programa de atracción de talento diverso “All Star”, que tienen el objetivo de mejorar el bienestar de los colaboradores.

Según Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas de Securitas Direct, “incidimos en la contratación de jóvenes y en la promoción de talento interno como palanca clave de nuestro éxito y motor de crecimiento. Por ello, ponemos en marcha diferentes iniciativas que nos ayudan a entender las necesidades de estos colectivos, a mejorar su compromiso y evolución profesional y a seguir construyendo un entorno de trabajo inclusivo que permite maximizar todo su potencial”.

Una de las características principales de la compañía es abordar la gestión de personas desde el análisis y la mejora constante de la experiencia de empleado. Para ello, anualmente se lleva a cabo una encuesta de compromiso a la que responde de forma voluntaria más del 95% de sus colaboradores.

Securitas Direct es la compañía referente en protección total, tanto dentro como fuera de hogares y pequeños negocios. Protege a más de 1,75 millones de clientes gracias a la extraordinaria labor que realizan sus más de 9.000 profesionales y a la tecnología más disruptiva del mercado desarrollada por su equipo de ingenieros, quienes llevan a cabo su labor en su propio centro de I+D. Cuentan, además, con la Central Receptora de Alarmas más grande y moderna de Europa, con sede en Madrid y Cornellá, desde donde se recepcionan y monitorizan los más de 16 millones de dispositivos que tienen conectados en España. Ese es precisamente su valor diferencial: no se trata solo de tener el mejor dispositivo, sino de un equipo formado por los mayores expertos en seguridad que está 24 horas al día, 7 días a la semana, velando por la protección de sus usuarios y activando los protocolos de emergencia cuando es necesario. Del mismo modo, y como compañía regulada por la Ley de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se torna imprescindible, gracias a una estrecha colaboración que contribuye a que España sea uno de los países más seguros del mundo. Securitas Direct forma parte de Verisure, un grupo líder en Europa y segundo a nivel mundial, con presencia en 17 países, más de 22.000 colaboradores y más de 4,5 millones de clientes.



