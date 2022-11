Encursate Online, la plataforma de mentores dedicada a enseñar a construir un negocio digital con Hotmart y Seminarios Online para generar altos ingresos Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 09:33 h (CET)

En la actualidad, muchos emprendedores optan por iniciar negocios digitales desde sus hogares, buscando sacar provecho de las múltiples ventajas que ofrece la tecnología.

No obstante, la competencia en internet es feroz y captar la atención de los potenciales clientes puede resultar una tarea complicada si no se cuenta con el conocimiento necesario o el asesoramiento de expertos en la temática.

Para tal fin, los mentores Lesner Barrera y Helene Mendoza han creado Encursate Online, una plataforma de mentoría para Hotmart y Seminarios Online dedicada a enseñar a los emprendedores a construir un negocio digital y generar altos ingresos.

Profesionales cualificados con una amplia experiencia Habiendo salido de Venezuela hace 6 años en busca de mejores oportunidades laborales, esta pareja de emprendedores llegó a España y logró establecerse como una referencia en el ámbito del comercio electrónico y el marketing digital. No obstante, para ello han tenido que sortear un sinnúmero de inconvenientes y dificultades, entre las que es posible mencionar un incendio que hizo que perdieran su hogar y una grave enfermedad.

De esta manera, en el año 2018, Lesner y Helene se formaron en marketing digital y comercio electrónico, creando tiendas como Domidelivery.com, una plataforma de delivery que permite a los inmigrantes venezolanos enviar alimentos a sus familiares en Venezuela, así como la agencia de coproducción de productos digitales en Hotmart Superclases.online. La misma brinda la posibilidad de brindar cursos en línea a profesionales de distintas disciplinas, convirtiendo sus habilidades en un producto digital. Así, tras 5 años de experiencia en este sector, decidieron convertirse en mentores para enseñar a otros emprendedores y ayudarlos a alcanzar resultados.

Construir un negocio digital desde el hogar con Encursate Online Con el aval de más de 500.000 euros generados en comercio electrónico y cientos de usuarios que han alcanzado resultados satisfactorios a través de su mentoría, Encursate Online es una gran opción a la hora de aprender a construir un negocio digital con Hotmart. Para complementar los estudios, Encursate Online se apalanca con programas y herramientas digitales como Seminarios Online, Flash Afiliados y Multicomisiones, en las que podrás aprender marketing digital y de afiliados.

Se verán beneficiados en múltiples aspectos, ya que podrán vender productos digitales, ganar el 80 % de comisión y acceder a más de 200.000 vendedores mediante la creación de una agencia de coproducción. Además, estarán habilitados para ver más de 1.200 cursos y tendrán el derecho de comercializar la membresía y convertirse en mentores.

Por lo tanto, Encursate Online brinda las herramientas y conocimientos necesarios para convertirse en un experto en negocios digitales, dominando todos los secretos del marketing online y el comercio electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.