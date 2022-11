Los calcetines altos como clave de un look elegante, con Socks Market Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 16:34 h (CET)

A pesar de que la elección de cada pieza es de gran importancia, no se pueden cometer errores es en los pequeños detalles a la hora de construir y crear un perfecto look elegante.

Es ahí donde de verdad se pondrá a prueba la consistencia del estilo al vestir. Todo el mundo sabe de la importancia de elegir con cuidado complementos como el reloj o el cinturón y ese mismo mimo a los detalles ha cobrado importancia en los últimos años si se habla de calcetines. Un calcetín inapropiado puede arruinar el conjunto más cuidadamente elegido.

Seleccionar correctamente el color de los calcetines, su diseño y su composición son elementos fundamentales, pero cada vez son más los hombres que se fijan en otro detalle: el largo de los calcetines. Nada hay más antiestético que ver asomar entre la pernera del pantalón y el calcetín una parte de la pierna desnuda, por muy bonitas que sean las piernas.

La tendencia de los calcetines largos Como confirman desde Socks Market, las tiendas españolas especializadas en la venta en exclusiva de calcetines, la demanda de calcetines de caña alta, o calcetines altos para hombre, se ha disparado en los últimos años en nuestro país acercándonos a la demanda que este tipo de prendas tiene en países del entorno.

En sitios como Italia el uso de los calcetines largos está completamente extendido entre la población masculina, a excepción de los niños. La mayoría de los vecinos italianos no conciben el uso de otro tipo de calcetín que no sea el calcetín de caña alta y, aunque España está lejos de eso, lo cierto es que entre quienes gustan de vestir bien la tendencia es imparable como demuestran el aumento de ventas o de búsquedas por Internet de este tipo de artículos en los últimos años.

Los calcetines altos de hombre no solo son mucho más estéticos al utilizarlos con cualquier tipo de pantalones de vestir, sino que protegen mucho más del frío y son más cómodos de llevar al quedar sujetos por debajo de la rodilla y por encima del gemelo.

El aumento de la demanda de este tipo de calcetines ha conseguido que hoy, además, no haya que renunciar al diseño si se opta por este tipo de prenda como queda demostrado viendo el catálogo que se encuentra, por ejemplo, en Socks Market. Desde las opciones más clásicas como canalés o rayas a los diseños más atrevidos con alegres colores o simpáticos motivos, todos tienen cabida para que, con las pautas adecuadas, siempre que se encuentre el calcetín perfecto que aporte un toque de distinción en cada ocasión.

Las pautas clave para lucir con elegancia los calcetines largos Cuando se busca combinar los calcetines con un traje elegante, hay algunas recomendaciones clave que vale la pena tener en cuenta. Una de ellas es el cuidado con los tonos, que siempre es mejor si son oscuros, incluso un poco más que el color del traje o, por lo menos, del pantalón. Esta última pauta aplica también para atuendos con tonos claros, en los cuales es mejor optar por calcetines en la misma gama cromática que la vestimenta. Además, para los trajes blancos la mejor opción es un color crema, ya que el blanco no es una opción recomendable cuando se trata de calcetines largos.

Por otro lado, los estampados abren varias opciones para marcar un estilo propio, según el gusto y la personalidad de cada usuario. Los patrones básicos, como franjas verticales delgadas o matrices de figuras pequeñas, aportan un tono sobrio y elegante. Sin embargo, algunos eventos y ocasiones tienen un código de vestimenta más flexible, y dan oportunidad para lucir estampados mucho más llamativos o colores más originales que se pueden combinar con la corbata, el chaleco o los tirantes. El catálogo de Socks Market es una excelente opción para esos casos, gracias a su amplia variedad en diseños creativos y divertidos que, sin perder de vista la elegancia, aportan un innegable toque de originalidad a la indumentaria.



