¿Sabías todos los beneficios con los que cuentan las verduras en conserva?

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de noviembre de 2022, 13:25 h (CET)

Los alimentos en conserva pueden desempeñar un papel importante en una dieta saludable en general. Las personas que comían más alimentos enlatados tendían a comer más vegetales y tenían más nutrientes que los que comían menos alimentos enlatados. En tu tienda de conservas online, Conservas Nicola, encontrarás productos de máxima calidad.

El consumo de vegetales es importante para una buena salud. Las verduras en conserva son muy nutritivas. La larga vida útil y el bajo costo de las verduras en conserva son beneficios adicionales. La mayoría de las tiendas de comestibles ofrecen una variedad de opciones al comprar verduras, incluidas variedades frescas, congeladas y en conserva. El consumidor medio que tiene la misión de aumentar su consumo de frutas y verduras puede pensar que las variedades frescas que ofrece el sector hortofrutícola son la opción más saludable... pero no necesariamente.

Los productos frescos pierden nutrientes en el camino a la tienda, pero las verduras en conserva a menudo se procesan en la cosecha, cuando tienen su mayor contenido de nutrientes. Esto los convierte en una opción de alimentación saludable.

Los beneficios de las verduras en conserva

Son muchos los beneficios de comer vegetales en conserva. ¡Los alimentos en conserva son asequibles, nutritivos, deliciosos y fáciles de usar! Eso no quiere decir que debamos eliminar los productos frescos de nuestra dieta, sino equilibrar todo tipo de productos, incluidos los frescos, congelados y enlatados.

La comida en conserva es barata

Si está buscando opciones de productos agrícolas de menor costo, ¡los productos enlatados deberían ser su primera opción! La sección de productos frescos puede verse abrumada por los altos precios. Sin embargo, sus productos enlatados son casi siempre más asequibles, con un 20 % menos que el costo de los frescos.

Las conservas son convenientes

Sabemos que un gran porcentaje de personas no come suficientes frutas y verduras. En este mundo ajetreado, puede ser difícil encontrar tiempo para preparar y cocinar frutas y verduras frescas. ¡Aquí es donde la comida enlatada realmente brilla!

Son una conveniente opción plug-and-play que está disponible todo el año. Además, son una solución fácil para cumplir con las 5 a 9 porciones recomendadas de frutas y verduras por día.

La comida en conserva es sostenible

¡Los alimentos enlatados generalmente duran de 1 a 5 años en la despensa después del procesamiento! Esto es mucho más largo que los típicos 3 a 7 días para los productos frescos. Esta larga vida útil ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, lo cual es importante para la sustentabilidad de nuestro planeta. Además, significa que siempre tendrás frutas y verduras a mano. Si desea preparar una comida fácil sin ir a la tienda, es excelente confiar en las frutas y verduras en conserva. Por ejemplo, es muy fácil hacer arroz frito con vegetales, ensalada de frutas o pasta de 5 ingredientes de una lata.

Los alimentos enlatados también usan menos energía para viajar del campo a la lata. Además, no requieren refrigeración adicional cuando se transportan o almacenan.

Finalmente, no olvide que los alimentos enlatados son reciclables. Esto ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vertederos. Simplemente enjuague la lata antes de ponerla en la papelera de reciclaje. ¡Estas latas están hechas de metal y se pueden reciclar permanentemente sin pérdida de calidad!

Las verduras en conserva son ricas en nutrientes

¿Sabía que las frutas y verduras en conserva generalmente se enlatan a las pocas horas de su recolección? Este proceso bloquea todas las vitaminas y minerales beneficiosos como el calcio, la vitamina D y la vitamina C. Por ello, los productos enlatados tienen los mismos o más nutrientes que los productos frescos o congelados.



