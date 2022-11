Software de gestión de reservas para clínicas estéticas con Timp Emprendedores de Hoy

Llevar adelante un emprendimiento o negocio no es una tarea sencilla, puesto que requiere habilidades y conocimientos que permitan desarrollar el trabajo de forma organizada y ordenada.

Al mismo tiempo, resulta de gran ayuda contar con distintas herramientas y bases de datos a través de las cuales gestionar los movimientos de forma rápida y fácil. Con este fin, un software de gestión es una muy buena opción, ya que posibilita la optimización del tiempo y, a la vez, mantener toda la información ordenada.

Timp es un software de gestión, app de reservas, agenda digital y clases online “todo en uno”, a través del cual es posible gestionar el tiempo y los recursos de los negocios y así no solo mejorar sus servicios al cliente, sino también mantener organizada su contabilidad y métricas.

Cuáles son las ventajas de usar un software de gestión para clínicas estéticas Las clínicas estéticas son negocios que requieren de una buena organización para funcionar correctamente y brindar un servicio que haga sentir cómodos y seguros a sus clientes. Debido a la diversidad de tratamientos y consultas que ofrecen estos espacios, es necesario contar con un software de gestión que permita ordenar turnos, horarios de los profesionales y fichas de los clientes, entre otros aspectos.

De esta manera, esta herramienta hace posible un rápido y fácil acceso a toda la información del negocio para no pasar por alto ningún detalle. Al mismo tiempo, los profesionales que trabajan en la clínica podrán acceder a su calendario y realizar diversas acciones previamente configuradas.

Asimismo, proporciona la posibilidad de guardar toda la información relevante sobre los pacientes para ser consultada cuando se desee y desde cualquier lugar, ya que se es posible ingresar al software de gestión desde un dispositivo que cuente con conexión a internet.

Por otro lado, la agenda inteligente permite visualizar rápidamente todas citas y sesiones de la clínica, admitiendo la creación de todas las sesiones de la actividad deseada, en la franja horaria que se decida y asignando los profesionales y recursos necesarios.

Un software de negocios para mejorar el servicio al cliente Conocer el funcionamiento interno del negocio es fundamental para que este pueda seguir creciendo, sin embargo, no es el único aspecto importante. Sin los clientes, ninguna firma o marca funcionaría, por lo que es imprescindible ofrecerles un sistema que resulte fácil, cómodo, rápido y que los haga sentirse valorados por la empresa.

La ayuda de un software de negocios permite contar con una aplicación dirigida directamente a los clientes para facilitarles el acceso a la solicitud de turnos y modificación de los mismos. Del mismo modo, favorece el desarrollo de diversos canales de comunicación directa con los usuarios para mantenerlos informados sobres las últimas novedades, promociones, avisos y recordatorios.

Por último, el software de negocios es una herramienta que brinda la posibilidad de centralizar y llevar un control exhaustivo de toda la contabilidad del negocio a través de la integración con Stripe, donde los pagos, ya sean en el local o a través de la aplicación, pueden realizarse de forma sencilla y segura en cualquier momento del día.



