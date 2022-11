Contenedores marítimos para fabricar nuevas viviendas Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 14:05 h (CET) Remsa se hace eco de la noticia lanzada por El Economista sobre viviendas asequibles hechas con contenedores marítimos Remsa, una empresa con venta de contenedores marítimos y cámara de frío portátil, se hace eco de la información aportada por el diario El Economista sobre un tipo de vivienda más asequible que el habitual. Estas viviendas, fabricadas con contenedores marítimos, son una solución económica e innovadora para crear nuevos hogares. Estas casas prefabricadas se están convirtiendo en toda una tendencia que cuenta ya con diseño de interiores personalizados para ellas.

La sociedad actual no cuenta con los recursos para poder independizarse debido a la inestabilidad laboral. Actualmente, los ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes son nómadas que se mueven de un lugar a otro buscando una oportunidad laboral. Por ello, las casas prefabricadas suelen ser una solución muy efectiva que pueden pagar cómodamente.

Estas casas prefabricadas hechas con contenedores marítimos ofrecen una gran calidad y no se notará que se trata de otro modelo diferente al de las casas prefabricadas de madera y otro material convencional.

El Economista, junto con el portal de venta y alquiler Idealista, han conseguido el testimonio de propietarios de casas prefabricadas a partir de contenedores marítimos en las que construir un nuevo hogar resulta más asequible que en las construcciones clásicas. Dentro de la variedad de casas prefabricadas, también existen diferentes precios según el material y las dimensiones de la casa. Tras preguntar a los propietarios, la casa modular hecha con contenedores marítimos es la más económica.

Es una buena opción, según el propietario, para zonas en las que las licencias de obra son poco comunes, como en zonas rurales. Estas casas prefabricadas permiten una mayor flexibilidad para personalizar el hogar a un menor coste. Según los datos de estos propietarios, una casa de 60 metros cuadrados puede tener un presupuesto de alrededor de 55.000 euros con todos los gastos de la obra y obras finales.

