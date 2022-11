Al 90% de médicos españoles les preocupa la calidad asistencial y el funcionamiento del sistema sanitario

Las cinco cuestiones sociales que más preocupan a los médicos, según el nuevo informe de Medscape Medscape, plataforma de información sanitaria especializada, ha realizado un nuevo informe sobre Problemas sociales que preocupan a los médicos españoles entre cerca de un millar de médicos, pertenecientes a diferentes especialidades, los datos provienen de una encuesta realizada en línea entre el 31 de mayo y el 15 de agosto del 2022. A través del informe, Medscape desvela lo que preocupa a los médicos españoles y los problemas sociales con los que se sienten más sensibilizados.

Con una propuesta inicial de siete temáticas sociales, los resultados muestran con claridad las cinco áreas principales que más preocupan a los médicos: un 89% se decantó por el acceso a los servicios sanitarios, situándose muy cerca las políticas migratorias (86 %), el consumo de drogas (85 %), la violencia de género (85 %) y el cambio climático (74 %). En orden decreciente, algo más de un 30% consiguieron los derechos reproductivos (32%), seguido por los derechos del colectivo LGTBIQ+ (29%) y otros problemas sin definir (21%).

En cuanto al ámbito personal, una cuarta parte considera el cambio climático la cuestión que más les ha afectado a ellos, o a sus familiares (24%), seguido del acceso a la sanidad (22%) y el abuso de drogas y otras sustancias (15%). Por otra parte, más de la mitad (51%) se siente enfadado cuando piensa en los problemas sociales y un 55% ha participado activamente, ayudando a recaudar dinero o a través de donaciones.

"Con este informe, hemos querido mostrar la percepción de los médicos ante cuestiones que les atañen, no sólo en el ámbito médico, sino también como individuos activos de una sociedad", ha señalado el Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español. "Los profesionales médicos están sensibilizados con los problemas que afectan a la población, tanto en nuestro país, como a nivel global, como el clima, la inmigración o los derechos de los distintos colectivos, entre otros".

El informe también recoge la percepción de los profesionales respecto a los servicios sanitarios, alcanzando un 90% los médicos que han observado un aumento en las listas de espera de sus pacientes en los últimos cinco años, porcentaje que se aproxima al 100% (97%) en los médicos menores de 45 años. Además hasta un 77% considera que la calidad de la asistencia sanitaria ha disminuido en este último lustro y casi nueve de cada diez (88%) creen que la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el empeoramiento de esa calidad.

El informe también muestra que casi el 80% ha tratado de estos temas con sus pacientes, frente a un 15% que refleja no haberlo hecho. Un 54% indica que el comentar estas cuestiones no ha conllevado consecuencias negativas, mientras que un 23% alega que ha tenido discusiones con colegas, finalmente, a un 19% le ha supuesto problemas con superiores y a un 14% con pacientes. Aquí más de la mitad de los encuestados (52%) considera que las organizaciones médicas profesionales no se implican lo suficiente para abordar los problemas sociales.

En lo que respecta a la accesibilidad a la sanidad, la opinión se encuentra muy dividida: 46% respondió que el sistema es accesible para todos, frente a un 42% que se decantó por lo contrario, aunque un alto porcentaje (68%) considera que el sistema sanitario público actual es el mejor modelo, seguido de lejos (38%) por los que se muestran a favor de un sistema mixto público – privado. Tan sólo un 1% son los que creen que el sistema sanitario actual debería pasar a una sanidad totalmente privada.

El informe desvela otra serie de conclusiones:

Un 65% está de acuerdo en que los migrantes / refugiados reciban atención sanitaria sin importar los motivos de su migración y un 55% no cree que se les niegue ningún derecho.

En cuanto a violencia de género entre compañeros, únicamente un 6% ha notificado algún caso, alcanzando un 40% los que han denunciado a un paciente por este motivo. Dos de cada tres encuestados consideran que son aceptables las acciones que lleva a cabo el Gobierno.

Sobre el abuso de drogas y sustancias, un 55% se muestra contrario a su legalización, con un 19% que lo aprueba aunque no de forma automática, y con casi la mitad de los encuestados (48%) que considera este problema importante o muy importante entre los médicos. Un 46% piensa que con la pandemia ha aumentado el abuso de sustancias entre los profesionales médicos, aunque un 52% opina que dicho problema se ha mantenido igual.

El cambio climático ha conseguido una alta unanimidad ya que un 85% lo considera una prioridad para los países, el 82% lo ve como una amenaza para la humanidad y hasta un 77% ha respondido que repercute negativamente en la salud de los pacientes.

En cuanto a los derechos de los colectivos LGTBIQ+, casi las tres cuartas partes (72%) señala que no hay diferencias respecto a la atención médica y la gran mayoría (82%) considera que los menores de 12-15 años no deben recibir tratamiento hormonal o quirúrgico sin el consentimiento de sus padres, madres o tutores. Con referencia a estos resultados, el Dr. Javier Cotelo Vila, ha concluido: "Es interesante subrayar que los problemas sociales que más preocupan a los médicos están relacionados con el deterioro de la calidad asistencial, si bien, no dejan de lado cuestiones cruciales que afectan profundamente a nuestra sociedad, como las políticas migratorias, el consumo de drogas, la violencia de género y el cambio climático, todas ellas alcanzando porcentajes muy altos en orden de importancia".

Puede obtener más información en el siguiente link: espanol.medscape.com/es-problemassociales-2022

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta online.

Requisitos de detección. Los encuestados tenían que ser usuarios registrados de Medscape o Univadis y residir y ejercer la medicina en España.

Tamaño de la muestra. Total: 845 médicos de 35 especialidades diferentes.

Periodo de recopilación de datos. Del 31 de mayo al 15 de agosto de 2022.

Error de muestra.

El margen de error para los médicos que contestaron fue de ±3,37% a un nivel de confianza del 95% utilizando una estimación puntual de 50%.

Sobre Medscape y WebMD

Medscape es la principal fuente de noticias clínicas, información de salud y punto de herramientas de atención para los profesionales sanitarios. Medscape ofrece a especialistas, médicos de atención primaria y otros profesionales del sector sanitario la información médica más integrada además de herramientas educativas. Medscape Education (medscape.org) es el principal sitio web para el desarrollo profesional continuado, cuenta con más de 30 recursos especializados en ofrecer miles de cursos de educación médica gratuitos y otros programas de educación para médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios. Medscape y Medscape Education forman parte de WebMD Health Corp., una compañía de Internet Brands.