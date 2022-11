JOBMadrid’22 se convierte en un evento de referencia para encontrar trabajo y prácticas en empresas líderes

JOBMadrid vuelve a abrir sus puertas el miércoles 23 de noviembre y se convierte en el congreso de empleo y orientación profesional para universitarios, titulados júnior y CFGS.

El evento, que celebra su sexta edición en la ciudad, es el espacio de referencia anual, en el que candidatos de todos los backgrounds académicos podrán conectar con empresas, universidades, instituciones y profesionales líderes. Los participantes tendrán la posibilidad de aplicar a las distintas ofertas profesionales exclusivas, de ámbito nacional e internacional, así como a prácticas de formación y orientación. Además, podrán participar en las conferencias, talks, workshops, gamificaciones y retos que tendrán lugar el día del evento.

Con la participación de más de 70 empresas e instituciones líderes y la realización de más de 50 conferencias y workshops, JOBMadrid’22 brindará 6.200 oportunidades profesionales a candidatos y titulados júnior de distintas disciplinas.

Aquellas personas que estén interesadas y quieran asistir al evento, deberán registrarse en la plataforma online de jobmadrid.com y descargar su entrada gratuita antes del evento.

Descubrir oportunidades laborales, prácticas, orientación profesional y conocer lo que los reclutadores buscan es fundamental a la hora de acceder al mercado laboral para el talento júnior.

¿Cómo participar en JOBMadrid’22? Los interesados en participar en JOBMadrid’22 deberán registrarse en la web de JOBmadrid, crear su perfil de candidato y descargar su entrada gratuita. A través de la plataforma podrán aplicar a las conferencias, workshops, talks, retos y actividades que se desarrollarán durante el evento.

Una vez los candidatos se hayan inscrito a las ofertas, podrán formar parte de la experiencia y entrevistarse directamente con todos los equipos de recursos humanos de las empresas líderes participantes. Los candidatos podrán ser contactados con anterioridad y posterioridad al evento para entrevistas, dinámicas o procesos de selección.

Entre las empresas e instituciones participantes en la sexta edición se encuentran: AIESEC, Adalab, AIRBUS, Alcampo, Assembler School, Autentia, Axactor, Axazure, BCN Congress, Banco Sabadell, Blau Congress, Business Upper Austria, CityLife Madrid, CEU San Pablo, Comisión Europea, Comunidad de Madrid, Correos, Damm, Danone, Decathlon, Domus VI, Duagon Iberia, EAE, ENyD, EOI, Engie, Escuela42, Expleo, Frenetic, Fundación Ronald McDonald, FundaciónTelefónica, Gaddex, Generation, Gi Group, Go4clic, Grosso Napoletano, Meliá Hotels International, Grupo Iman, Grupo Tragsa, Hospital Sant Joan de Déu, IED, Identia, Infojobs, Innovation Salzburg GmbH, Ironhack, Johnson & Johnson, Keepcoding, Linkedin, LVMH, Logista, EssilorLuxottica, Lucatia, MCB, Minsait – Indra, Nestlé, Nuwe, OSF Digital, Obramat, Orpea, Oxfam Intermón, Pangea, PC Componentes, PDA, PPD Ireland, Pelayo, Peter McVerry Trust, Pix4D, Refruiting, SEPE- Servicio Público de Empleo estatal , SGF Global, Securitas Direct, Segundo Mundo, Sixt Rent a Car, Software One, Talent Point HR Consulting, Techedge, UCJ, UFV, Unicepes Morelia, Vector Renewables, Well Minded, Welcome Pupper Austria, Work in Austria.

Actividades en JOBMadrid’22 Los candidatos podrán participar en más de 50 conferencias y workshops a lo largo del día. Durante el evento, los participantes podrán experimentar procesos de selección a través de nuevas tecnologías, conocer más sobre las entrevistas del futuro a través del metaverso, revisar su cv, realizar su foto cv, y mucho más. Tendrán la oportunidad de asistir a conferencias donde aprenderán todo sobre las empresas reclutadoras, cómo obtener trabajo a través de las redes sociales, mejorar sus soft skills y su potencial profesional, aprender a programar sin ser programadores, conocer las profesiones más demandadas y las del futuro, saber cómo mejorar sus capacidades de liderazgo y comunicación, evitar errores comunes en los primeros trabajos o cómo acceder al mercado laboral europeo. También habrá otros talleres especializados en mindfulness y se celebrará la gran final del reto de programación IT Hackathon, entre otras muchas actividades.

En el stand del SEPE se atenderá ininterrumpidamente a todos los jóvenes que necesiten asesoramiento sobre todos los servicios que ofrece el servicio de empleo público estatal durante todo el año.

Los candidatos tendrán acceso a una zona social habilitada para compartir, aprender y ampliar su networking con otros profesionales de diferentes sectores y backgrounds.