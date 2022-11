Técnica infalible para memorizar vocabulario de inglés Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022

Muchas veces los estudiantes de inglés se desaniman por la cantidad de vocabulario que deben memorizar y lo difícil que resulta hacerlo. Lo que nadie les ha dicho jamás es que el vocabulario no se estudia como una lista de palabras y sonidos que no tienen ningún sentido junto con su traducción al español, sino que debe ser un aprendizaje orgánico e inteligente. Sin embargo, es necesario entender cómo funciona nuestra memoria.

Tipos de memoria Tenemos tres sistemas de memoria:

Almacenamiento a corto plazo Mantiene un número limitado de palabras en la mente durante unos segundos. Un ejemplo sería cuando se mantiene un número de teléfono en la cabeza antes de marcarlo.

Memoria de trabajo La información se coloca aquí y se mantiene durante 20 segundos mientras se estudia, se mueve y luego se archiva. Este proceso es posible gracias al bucle articulatorio, un proceso de repetición o reproducción de un fragmento de memoria en un bucle de audio.

Memoria a largo plazo Es un sistema de archivo y tiene una enorme capacidad y durabilidad.

Cómo retener los recuerdos a largo plazo Ver, oír y utilizar activamente las palabras varias veces Esto garantiza que tengan más posibilidades de ser recordadas. Las investigaciones sugieren que un alumno necesita ver una palabra al menos 6 veces para garantizar que esa palabra se retenga en la memoria a largo plazo.

Organización personal Las palabras se recuerdan mejor si el estudiante se involucra personalmente con ellas, haciendo sus propias frases, cosas que tengan sentido y significado para él.

Visualización de palabras Las palabras que se visualizan fácilmente se recuerdan mejor.

Atención/activación Los alumnos necesitan prestar atención a las palabras de forma consciente para poder recordarlas.

Profundidad afectiva La información emocional se almacena junto con la información cognitiva y desempeña un papel fundamental en el almacenamiento de las palabras. Por lo tanto, aquí se encuentra una herramienta poderosa para fijar las palabras en la memoria al crear vínculos emocionales para cada palabra o identificar los preexistentes.

Ejemplos de acercamiento al vocabulario Conocer la familia de la palabra Freeze = congelar – frost = hielo, escarcha / Child – children / Propose – proposal / Etc.

Trucos de memoria llamados reglas nemotécnicas Son las mejores herramientas con las que se puede contar. Algunas asociaciones que funcionan son las de buscar similitudes con la traducción al español. Un ejemplo de esto seria avoid = Evitar, cuenta con la estructura Vocal + V + Vocal en ambos idiomas, siendo la V el eje central. Otro ejemplo sería send = enviar, ya que «en» aparece en ambas palabras

Palabras onomatopéyicas En este idioma existen infinidad de palabras que parecen haber sido creadas desde el sonido que provoca la acción.

Algunos ejemplos de ello son burp = eructar / buzz = zumbido, zumbar, ajetreo / split = partir / crash = chocar, choque, accidente / bang = golpe, explosión.

Tal y como señala English Tickety Boo, si se presta atención a todos estos detalles, al final, aprender vocabulario se convierte en un juego divertido en el que se debe tener en cuenta cómo funciona la memoria y ver qué enfoque aplicar a cada palabra, para comprenderla y memorizarla para siempre sin esfuerzo.



