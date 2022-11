Ale Galán y Juan Lebrón celebran su victoria más dulce en Suecia: título y nº1 virtual en 2022 Pádel Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de noviembre de 2022, 12:29 h (CET) Imagen: Ale Galán y Juan Lebrón (World Padel Tour)



Era un duelo, a todas luces, descomunal, uno de esos que no hay que perderse y que deja muchos aspectos a destacar en la pista. Tres jugadores que juegan a un ritmo espectacular, que son pura electricidad y recursos y otro que es talento, serenidad y control total. Frente a frente los nº1 contra los nº2.



Un choque de proporciones épicas con Ale Galán y Juan Lebrón en un lado de la red y Agustín Tapia y 'Sanyo' Gutiérrez en el otro, siendo este el jugador distinto, el que marcaba otro estilo totalmente opuesto por edad y tipo de juego, pero que ofreció igualmente un rendimiento espectacular.

Todos, los cuatro, empezarían el partido muy sólidos, conservando sus servicios y sin conseguir que ninguna pareja se dejase un solo juego por el camino, y así continuaron hasta el noveno juego, donde 'Sanyo' y Agus presionaban un poco más y lograban, por fin, la primera rotura; defendiéndola justo después, encontraban la diferencia necesaria para cerrar la primera manga y asegurarse el primer pasito de la final (4-6).

Sin embargo, a partir de ese momento, el ritmo, prestaciones y velocidad de bola que imprimieron Juan y Ale, por no hablar de sus mínimos errores, dieron por completo la vuelta a la pelea por el título. Mutaron totalmente sus prestaciones y de pasar a ir por detrás en el luminoso, se elevaron sobre la central de Malmö con un auténtico recital. Un pádel vertiginoso e indefendible.

Sus rivales no podían sino mirar, asistir al espectáculo como si estuviesen en la grada y sufrir, sufrir mucho, porque del 0-0 pasaron al 5-0 y escasos minutos después, siguiendo con el ''modo percutor'' activado, aumentaban la diferencia hasta el 6-1. Partido igualado en un visto y no visto.

Pero es que no se quedó ahí la cosa, porque lejos de conformarse, los de Mariano Amat siguieron con las revoluciones del motor a pleno rendimiento y mantuvieron la velocidad de crucero. Los argentinos lo intentaban pero una y otra vez se topaban bien con la red, bien con las paredes o bien con las continuas devoluciones del madrileño y el andaluz, que eran un frontón inexpugnable que les hacía recoger la pelota del suelo en su lado de la pista constantemente.

A pesar de que el inicio del tercero fue algo más alentador (1-1 y 2-1) conforme pasaban los minutos más grande se hacía el dominio por arriba de Galán imponiendo su físico y más asentado en el control se veía a Lebrón superando en el cruzado a 'Sanyo' y también en el paralelo a un Tapia que fue claramente de más a menos. De ese 2-1 se pasó al 3-2, 4-1, 5-1 y ya a la firma final, un 4-6, 6-1 y 6-2 que significaba el título para los favoritos, para Galán y Lebrón, en medio de la alegría sin control por parte de ambos.

Esta victoria sirve para que, a falta de que la matemática lo confirme (algo que ocurriría en Buenos Aires), Ale Galán y Juan Lebrón se acuesten sabiendo que en este 2022 volverán a reinar en lo más alto del ranking, hito que consiguen por tercer año consecutivo (el cuarto para Lebrón). Una pareja que se reinventado una y otra vez, que ha superado a todos los rivales que han intentado quitarles el cero y, sobre todo, que ha demostrado que sabe ganar en pistas rápidas, lentas, con el público a favor y en contra y que una y otra vez se ha levantado y que puede seguir marcando una época dorada. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ale Galán y Juan Lebrón celebran su victoria más dulce en Suecia: título y nº1 virtual en 2022 Pádel ​El Valencia Basket rinde homenaje a su excapitana Anna Gómez La Fonteta se despidió de la exjugadora en un emotivo acto tras el partido entre el club taronja y el IDK Euskotren ​El Picken Claret domina al Adareva en casa para sumar su cuarto triunfo (54-49) Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Challenge, disputado en el Pabellón Universidad de Valencia ​El Spar Girona vence al Spar Gran Canaria por la mínima tras un partido de infarto Tras un igualado partido en el que se precisaría una prórroga, el club catalán dominó el tramo final gracias a su trabajo ofensivo El Betis FS sale a lo grande del Pozo (7-4)