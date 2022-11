​El Spar Girona vence al Spar Gran Canaria por la mínima tras un partido de infarto Tras un igualado partido en el que se precisaría una prórroga, el club catalán dominó el tramo final gracias a su trabajo ofensivo Loida Cabeza

lunes, 14 de noviembre de 2022, 09:51 h (CET)

El Pabellón Polideportivo La Paterna acogió este sábado un partido de máxima exigencia, en el marco de la séptima jornada de la Liga Femenina Endesa. El SPAR Gran Canaria recibió la visita del potente Spar Girona, situado en la zona alta de la tabla clasificatoria. Pese a la desigualdad entre ambas plantillas, el bloque amarillo estaba dispuesto a pelear para dar la sorpresa ante su afición y volver así a la senda de la victoria tras su tropiezo ante el Lointek Gernika Bizkaia. El partido estuvo definido por la igualdad en el marcador, hasta el punto de que todo acabaría resolviéndose en la prórroga.



El primer cuarto empezó de forma favorable para la escuadra catalana, que inauguró el aro de la mano de Laura Cornelius. Las visitantes impusieron un elevado de ritmo de juego, permaneciendo acertadas a nivel ofensivo para poner la primera distancia en el electrónico. El equipo grancanario comenzó a reaccionar teniendo como protagonista a Petra Holesinska, que enchufó un triple para poner el marcador a 3-4 puntos. Sin embargo, una falta personal sobre Irati Etxarri provocó que la ala-pívot navarra incrementase la renta visitante. Acto seguido, la plantilla dirigida por Bernat Canut intensificó su ataque para coger carrerilla. Un triple y una canasta consecutiva de Rebekah Gardner obligó al técnico José Carlos Ramos a detener el choque a falta de 05:10 minutos (3-10). De nuevo sobre la pista, tanto Sika Koné como Petra Holesinska tiraban del carro amarillo para ponerse a tan solo 4 puntos. El cuadro insular logró igualar a 12 puntos el electrónico gracias a un triple de Adji Fall junto a una canasta de la canterana Mama Sidiki. A continuación, un tiro de Petra Holesinska sirvió para que su equipo se pusiera arriba por primera vez (14-12).



En el segundo acto, la igualdad hizo mella en La Paterna. En minutos iniciales, las locales se encargaron de mantener su ventaja en el luminoso, aprovechando los errores de sus rivales. No obstante, el plantel gerundense poco a poco se metió en el encuentro para aproximarse a la renta amarilla. Concretamente, un triple de Shay Murphy permitió que el Spar Girona empatase el duelo a 19 puntos. Posteriormente, se produjo un intenso intercambio de canastas. Un lanzamiento de dos protagonizado por Sika Koné volvía a empatar el partido a 27 puntos, para dotar de emoción al ambiente. En esta tesitura, Giedre Labuckiene salió al rescate de las suyas con una canasta para mandar en el marcador antes del descanso (27-29). Hasta el momento, la jugadora más destacada era Sika Koné con 8 puntos y 13 rebotes.

Tras el paso por los vestuarios, Petra Holesinska y Mama Sidiki se convirtieron en las referencias anotadoras de su equipo para empatar el electrónico (31-31). Sin embargo, el cuadro visitante volvió a poner tierra de por medio gracias a las actuaciones de Shay Murphy, Laia Flores e Irati Etxarri (31-38). Finalizado un tiempo muerto del entrenador local para reconducir el trabajo de su plantilla, el SPAR Girona rompió el partido con el objetivo de complicarle la labor a su rival. Aportaron Shay Murphy, Marianna Tolo y Rebekah Gardner para poner el marcador a (33-45). Las locales reflejaban su peor versión sobre el parqué, mientras que las catalanas rompían la barrera de los 50 puntos. A pesar de todo, las amarillas no dieron su brazo a torcer y encauzaron su cauce. Con dos triples de Petra Holesinska y Julie Redmon, las canarias pusieron la renta a 45-50 puntos para seguir teniendo opciones.

Durante el último cuarto, las locales se esforzaban por acercarse a la renta de su rival. Para ello, Petra Holesinska anotó un triple, mientras que Sika Koné aportó desde la línea de tiros libres y Vittoria Blashig encestó una canasta (51-57). Tras unos instantes de desacierto entre ambos planteles, ambos rompieron con la sequía anotadora. Bajo el liderazgo de Petra Holesinska junto a la calidad de Sika Koné, las locales firmaron una espectacular remontada para recuperar las buenas sensaciones y ponerse arriba en el marcador a escasos 0:47 minutos (62-60). Fue entonces cuando apareció Shay Murphy con una canasta que forzó la prórroga.

En el tramo final, la igualdad volvía para convertirse en la protagonista durante algunos instantes. Una falta personal de Adji Fall sobre Laia Flores hizo que la base barcelonesa acudiese a la línea de tiros libres, donde sumó los dos lanzamientos (64-65). Marianna Tolo y Rebekah Gardner incrementaron la renta del Spar Girona. Aunque el cuadro canario tuvo un desajuste defensivo, siguió soñando con hacerse con el triunfo gracias a un triple de (71-73). No obstante, esto resultó insuficiente: una canasta que Marianna Tolo sentenció el resultado final de 71-75 puntos. De esta forma, el Spar Gran Canaria suma su quinta victoria del curso 2020/23.

La jugadora más destacada del partido fue Sika Koné. La pívot maliense estuvo sobre la cancha 42:57 minutos para aportar 16 puntos, 21 rebotes y 2 asistencias para alcanzar una valoración de 34 tantos -según estadísticas oficiales de la Federación Española de Baloncesto-. También sobresalió Petra Holesinska con 27 puntos, 5 rebotes y 1 asistencias para un crédito final de 22 tantos.

El próximo reto del SPAR Gran Canaria será el sábado 19 de noviembre ante el Innova -TSN Leganés. Por su parte, el Spar Girona medirá sus fuerzas ante el Movistar Estudiantes el 18 de noviembre.

Ficha técnica:

SPAR Gran Canaria (71): Adji Fall (), Carla Ojeda (), Nayli Padilla (-), Julie Redmond (5), Alba Martín (-), Vittoria Blashig (4), Vira Hrymaliuk (-), Carla Ojeda (-), Petra Holesinska (27), Sika Koné (16), Rachel Lashawn (10), Lala Toure (-) y Mama Sidiki Doumbia (4).

Spar Girona (75): Laura Cornelius (3), Maria Araújo (2), Laia Flores (10), Shay Murphy (14), Faustine Clemence (0), Irati Etxarri (7), Rebekah Gardner (20), Marianna Tolo (16), Crystal Bradford (1) y Giedre Labuckiene (2). Fue baja Binta Drammeh, al sufrir una ruptura del músculo psoas ilíaco de I grado. Parciales: (14-12), (13-17), (18-21), (17-12) y (9-13).

Árbitros: Pol Franquesa Vázquez, Asunción Langa de Martín y José María Arresa Quintero.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Pabellón Polideportivo de La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ale Galán y Juan Lebrón celebran su victoria más dulce en Suecia: título y nº1 virtual en 2022 Pádel ​El Valencia Basket rinde homenaje a su excapitana Anna Gómez La Fonteta se despidió de la exjugadora en un emotivo acto tras el partido entre el club taronja y el IDK Euskotren ​El Picken Claret domina al Adareva en casa para sumar su cuarto triunfo (54-49) Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Challenge, disputado en el Pabellón Universidad de Valencia ​El Spar Girona vence al Spar Gran Canaria por la mínima tras un partido de infarto Tras un igualado partido en el que se precisaría una prórroga, el club catalán dominó el tramo final gracias a su trabajo ofensivo El Betis FS sale a lo grande del Pozo (7-4)