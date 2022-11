Algunos de los mejores zapatos de flamenco para bailar, por Viva La Feria Emprendedores de Hoy

Los zapatos de flamenco son parte esencial de esta indumentaria porque se usan para reforzar el taconeo y ‘zapateao’ de la ‘bailaora’ con su música.

Es una parte integral de la práctica para esa disciplina artística y complementan el vestido de flamenca dentro del look tradicional español.

Por estas razones no es un artículo que se deba escoger a la ligera. Los expertos de la Tienda de Moda Flamenca Viva La Feria dicen que en el mercado puede haber una gran oferta, pero no todos tienen la misma calidad. Advierten que los auténticos zapatos de baile flamenco deben tener ciertas virtudes.

¿Cuáles son los elementos fundamentales en los zapatos de flamenco? Viva La Feria es una tienda que cuenta con más de 30 años de trayectoria comercializando vestidos, zapatos de flamenca y otros complementos de esta moda autóctona. Poseen una tienda física ubicada en pleno centro de Málaga y, en los últimos años, han destacado con su e-commerce. Desde allí venden y envían estos hermosos atuendos a todo el mundo.

Como expertos en este tema sostienen que los zapatos de flamenca suelen fabricarse en ante o en piel. El primero es el más indicado para las mujeres con piel sensible porque es más delicado y se adapta mejor a la forma del pie. La piel es más resistente, por lo que es ampliamente recomendada para las ‘bailaoras’ o quienes practican esta danza regularmente.

Los mejores zapatos de flamenco cuentan con hebilla, cremallera o cordones para poder cerrarse y ajustarse al pie. Existen también las opciones de goma, que se adaptan mejor, pero duran menos que las dos alternativas anteriores.

Los tacones son imprescindibles Este tipo de calzado vienen con tres tipos de tacones. El más popular es el recto con alturas de 5, 6 o hasta 7 centímetros, dependiendo de la marca fabricante. Los más bajos proporcionan estabilidad en el baile, especialmente para las que están iniciándose y los altos estilizan más el cuerpo. VivaLaFeria.es recomienda usarlos solo cuando se tiene suficiente destreza en el baile.

Lo mismo ocurre con el tacón cubano, que se identifica por su anchura. El más bajo en este modelo tiene una altura de 3,5 centímetros. Como es muy cómodo, es el recomendado para quienes pasan muchas horas bailando. El tercer modelo es el tacón tipo carrete, que tiene forma de reloj de arena con una parte inferior muy estrecha y la superior más ancha.

Para Viva La Feria lo primordial es la comodidad y, por ello, las referencias de su catálogo son ergonómicas y confeccionadas con materiales de primera. Aseguran que sus diseños son únicos y se pueden usar en ensayos, escenarios o para lucirlos en las ferias o romerías. Otros elementos que han incorporado son el forro acolchado y el talón con contorno centrado, los cuales incrementan el confort, la estabilidad y el equilibrio.



