Betis-ElPozo

Los de Javi Rodríguez se mostraron dominadores en general durante la primera parte, y también algo más certeros frente a un Betis que, sin embargo, no le perdía la cara al encuentro. Ya en el primer minuto, en una acción a balón parado, llegó el 0-1 obra de Taynan, con un disparo raso y afortunado, que entró a ras del palo tras dar ligeramente en un jugador bético.

Y también a balón parado llegó, a los seis minutos, el 0-2. Gadeia, en situación similar a la de su compañero pero desde el lado diestro, lanzó un certero derechazo ante el que nada pudo hacer Raúl Sánchez, sustituto hoy del lesionado Nico Sarmiento.

Pero el Betis, que ya había probado en al menos un par de ocasiones al meta murciano Molina, reaccionó rápidamente, aprovechando Raúl Jiménez (que poco antes había errado un mano a mano) para ceder a Cristian Povea que, a los 7 minutos, recortaba distancias (1-2).

El dominio seguía siendo visitante, y Raúl Sánchez, como por momentos Molina en la meta contraria, un valladar que abortaba casi cualquier intentona de ElPozo. El casi va por el 1-3, en el que el joven portero bético nada pudo hacer ante el disparo, tras excepcional movimiento a la media vuelta, de Rafa Santos (1-3, min 11).

No obstante, y pese a sus problemas de faltas, el Betis no se rindió y, tras seguir alimentando el buen ángel que hoy tenía Molina, consiguió volver a recortar, apenas a medio minuto del descanso en la única acción en la que Molina no estuvo tan acertado. Piqueras, de falta directa desde la izquierda y por el palo del portero, dio esperanzas al intermedio a un buen Betis (2-3).

Esperanzas sobre las que ElPozo echó agua bien fría nada más reanudarse el juego. Felipe Valerio, ante la pasividad de defensiva verdiblanca y la candidez aquí de Raúl Sánchez, aprovechó un balón largo para controlar y, casi cuando se iba fuera, batir la portería bética con un toquecito sutil (2-4, min 21).

Pero los locales no se rindieron, y tres minutos más tarde Rafa Henmi aprovechaba una contra para, con un zurdazo raso, devolver la mínima expresión a la renta murciana (3-4). Y, acto seguido, Molina evitó el empate salvando con el pie un tiro de Cristian Povea desde dentro del área.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Raúl Sánchez; Piqueras, Lin, Fernando, Rafa Henmi -cinco inicial-, Aitor, Raúl Jiménez, Charly, Eric Pérez, Cristian Povea, Carrasco, Joselito. 7 - ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA: Molina, Felipe Valerio, Alberto García, Taynan, Rafa Santos -cinco inicial-, Palazón, Marcel, Taffy, Darío, Ricardo, Gadeia. GOLES: 0-1: Taynan (min 1); 0-2: Gadeia (min 6); 1-2: Cristian Povea (min 7); 1-3: Rafa Santos (min 11); 2-3: Piqueras (min 20); 2-4: Felipe Valerio (min 21); 3-4: Rafa Henmi (min 24); 4-4: Éric Pérez (min 32); 5-4: Rafa Henmi (min 35). ÁRBITROS: Samuel Gabaldón y Óscar Ropero (Comunidad Valenciana). Amarillas a los béticos Carrasco y Piqueras, y a los visitantes Taynan, Alberto García, Rafa Santos, Gadeia y a un miembro del banquillo. INCIDENCIAS: Jornada 8ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla).