Clínica Dental Urbina, un referente en odontología online en habla hispana La gran mayoría de las afecciones bucodentales pueden tratarse con la atención odontológica adecuada Redacción

viernes, 11 de noviembre de 2022, 13:20 h (CET)

Es innegable que la buena salud entra por la boca. Así es, la importancia de la salud bucodental resulta fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Está demostrado que sin los cuidados necesarios para mantenerla, estamos expuestos a una gran pluralidad de enfermedades bucodentales que terminarán repercutiendo en el resto de nuestro cuerpo.

Principales razones por las que desarrollamos enfermedades bucodentales

Es interesante señalar que en la boca al igual que en el resto de nuestro cuerpo, se alojan una serie de bacterias que aunque en su mayoría son inofensivas conviene mantenerlas a raya con una correcta higiene bucal.

Si no se observa el cuidado adecuado, dichas bacterias pueden ocasionar diversas infecciones que oscilarán desde las frecuentes caries dentales hasta numerosas afecciones en las encías. Sin olvidarnos de que estos factores también tienen mucho que ver con las tres dolencias crónicas más importantes: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas.

Debes saber que los principales motivos por los que aparecen las patologías bucodentales son:

Una rutina de higiene oral incorrecta

Consumo de bebidas alcohólicas

El tabaquismo

Y una mala alimentación

La prevención y los tratamientos dentales

La gran mayoría de las afecciones bucodentales pueden tratarse con la atención odontológica adecuada. Nada mejor que acudir regularmente al Dentista para prevenir las enfermedades bucales. Los profesionales conocen mejor que nadie los síntomas de las diferentes patologías que se producen en la boca y saben cómo prevenirlas. Además, si a ello le sumas una adecuada higiene bucal y buenos hábitos de salud y alimenticios, el éxito de los resultados está más que garantizado.

Para que vayas tomando nota, a continuación te detallamos algunos de los tratamientos dentales que el odontólogo realiza con más frecuencia. ¡Acompáñanos!

Limpieza dental profunda. Recomendable una vez al año como mínimo.

Recomendable una vez al año como mínimo. Extracción de piezas dentales en estados de deterioro muy avanzado

en estados de deterioro muy avanzado Eliminación de caries . Consiste en eliminar el tejido afectado y posteriormente colocar en ese hueco una obturación dental (empastes).

. Consiste en eliminar el tejido afectado y posteriormente colocar en ese hueco una obturación dental (empastes). Estética dental, para mejorar la apariencia de los dientes.

para mejorar la apariencia de los dientes. Ortodoncia, para corregir la alineación y malposición dentaria.

para corregir la alineación y malposición dentaria. Endodoncia. Mediante este tratamiento se retira la pulpa del diente y se rellena con gutapercha para mantener el diente en la boca.

Mediante este tratamiento se retira la pulpa del diente y se rellena con gutapercha para mantener el diente en la boca. Implantología Oral. Insertar implantes dentales para sustituir dientes ausentes o extraídos.

Como puedes apreciar, en la actualidad gracias a las innovaciones tecnológicas la Odontología ha evolucionado de forma que un dentista puede abarcar diversos ámbitos, siempre desde la perspectiva de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Eso sí, desde aquí te recomendamos que para contar con un buen dentista de confianza, solicites el asesoramiento de un experto equipo de profesionales como el que encontrarás en la Clínica Dental Urbina, una plataforma online confiable y segura, con presencia en Salamanca que cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

¿Por qué Clínica Dental Urbina?

Formando parte de Internet durante más de diez años y con más de un millón de visitas al mes en su blog de España y Sudamérica, atienden diariamente las dudas de decenas de personas. Cuentan con presencia en redes sociales con mas de 10.000 seguidores y con un canal de youtube que tú también puede seguir y que incluye casi 1 millón de visualizaciones en varios idiomas.

Asimismo, incluyen entre sus filas la atención dental de los dos equipos de la ciudad de Salamanca "Unionistas de Salamanca y Salmantino C.f UDS"

Por otra parte, dispone de un multidisciplinar equipo de especialistas en contínua formación y actualización en las últimas técnicas y materiales, que haciendo honor a su máxima premisa te atenderá con un trato personal, cercano y muy humano, afrontando contigo cualquier problema de salud que se manifieste en tu boca.

Además, siempre te recomendarán la opción que mejor se adapte a tus intereses y te acompañarán durante todo el tiempo que dure el tratamiento. ¡Nunca estarás solo! ¡De tu confianza hacen su lema!

En cuanto al precio

Decirte que en la Clínica Dental Urbina, son muy conscientes de que uno de los temores que más preocupan a los pacientes al acudir al odontólogo es el coste del tratamiento. Por ello, pensando en tu bienestar trabajan con las aseguradoras más importantes del territorio nacional. De esta forma podrás cuidar la salud de tus dientes sin demorar la visita al odontólogo.

Como ves, en la Clínica Dental Urbina situada en C. Ramón y Cajal, 21, 37002 Salamanca lo tienen todo, tan solo les faltas tú. No esperes más y entra ya en su web. ¡Estarán encantados de atenderte! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

