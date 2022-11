La renovación del carnet de conducir de la mano del Centro Médico El Pilar Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para los conductores, la renovación del carnet de conducir es una de las gestiones más importantes, debido a que permite prorrogar la validez del documento para continuar conduciendo de forma legal.

Con este fin, es necesario contar con un certificado médico que acredite unas excelentes condiciones físicas y psicológicas. En la actualidad, no es necesario ir a la DGT para gestionar este trámite, sino que se puede realizar directamente en un centro médico que lleve a cabo las revisiones. Uno de ellos es el Centro Médico El Pilar, donde es posible obtener el certificado de manera rápida, cómoda y sencilla.

Evaluaciones médicas necesarias para la renovación del carnet de conducir Para obtener el certificado médico necesario para la renovación del carnet de conducir, es necesario realizar un examen psicotécnico. En este, además de realizar pruebas médicas, llevan a cabo una serie de preguntas para conocer el estado psicológico de la persona.

El examen pone a prueba los reflejos y la coordinación, con el fin de comprobar si el individuo es apto para conducir. También se hacen pruebas visuales y auditivas que son de gran importancia para asegurar una conducción segura, tanto para el titular como para todo el que circule por la carretera. De este modo, se evita que se produzcan accidentes.

Por otro lado, las pruebas psicológicas son imprescindibles, ya que comprueban el estado mental de la persona. El personal especializado se encarga de hacer una serie de preguntas con el fin de descartar posibles trastornos de conducta o de la personalidad.

Esta evaluación suele durar unos 15-20 minutos y no supone un problema para la gran mayoría de las personas que lo solicitan. Sin embargo, es importante hacerla para disminuir el peligro en carreteras, así como el número de accidentes de tráfico.

Reconocimiento médico en Centro Médico El Pilar Los interesados en la renovación del carnet de conducir pueden acudir al Centro Médico El Pilar para el reconocimiento médico, sin la necesidad de pedir cita previa. Allí cuentan con un equipo profesional multidisciplinar que se encargará de revisar la correcta aptitud psicofísica del titular.

Al terminar la revisión médica, el centro médico entrega un carnet provisional el cual tiene validez de tres meses para conducir en territorio nacional siempre y cuando vaya acompañado de un documento oficial de identidad como el DNI/NIE o pasaporte. Esto garantiza la conducción adecuada de los usuarios hasta que reciban su nuevo permiso.

El Centro Médico El Pilar enviará todos los datos a la DGT de forma electrónica, incluyendo la firma digital y una foto que hacen de manera gratuita, las cuales aparecerán en el carnet de conducir renovado. Una vez listo, este llegará al domicilio del titular por correo postal, por lo cual no tendrá que acudir a la DGT, ahorrando tiempo y dinero en desplazamientos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.