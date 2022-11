Descubrir uno de los pueblos más mágicos de España de la mano de La Vida No es Solo Trabajar Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los lugares imprescindibles para visitar en España es Soportújar. Esta es una localidad situada en el noreste de la comarca de la Alpujarra Granadina, en la provincia de Granada.

Son muchas las parejas, familiares y amigos que vienen de otras regiones del país exclusivamente para visitarla durante un fin de semana o en días libres para pasar un rato agradable y diferente. También son infinitos los turistas extranjeros que no desaprovechan la oportunidad para conocerla. Por tal razón, el blog de viajes La Vida No es Solo Trabajar ofrece información acerca de los sitios más interesantes de este pueblo considerado mágico.

¿Qué hacer en Soportújar, uno de los pueblos más mágicos que tiene España? Soportújar también es conocido como el pueblo de las brujas de la Alpujarra granadina. El gran atractivo de este es su espectacular decoración, la cual lo hace propicio para pasear en familia o para una escapada en pareja.

Quienes están en Granada Capital pueden llegar a esta acogedora localidad de tan solo 266 habitantes en aproximadamente una hora. Allí se encontrarán con una diversidad de lugares llenos de hechizos. Desde el blog La Vida No es Solo Trabajar especifican cada una de las cosas que puedan hacer las personas que vayan a hacer una visita de 24 horas.

Por un lado, recomiendan acudir a la cabeza gigante de Baba Yaga, a la Era de los Aquelarres, la casa de Hansel y Gretel, la Casa de Baba Yaga, la Fuente de las Brujas, el Mirador del Embrujo, el edificio del Ayuntamiento, la Fuente de San Antón y la cápsula del tiempo, el Pozo de los Deseos, la estrechísima calle Zanjilla, el trono de Soportújar, la Fuente del Dragón y la Araña Tejedora de Sueños.

También aseguran que vale la pena ver y tomarse fotografías en la Serpiente Encantada, la Escoba Mágica, la Cueva del Ojo de la Bruja y el Puente Encantado, el Centro de Interpretación de la Brujería, la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, el Centro de Meditación Budista de O Sel Ling y la Maqueta de Soportújar.

Recomendaciones de qué comer en este hechicero y hermoso pueblo Después de hacer un largo y maravilloso recorrido por el pueblo de las brujas, es necesario hacer una pausa para comer y beber algo. En la localidad hay varios bares y restaurantes para deleitarse con deliciosas opciones. Una de las más solicitadas es el plato Alpujarreño que incluye morcilla, lomo de orza, papas a lo pobre con huevos fritos y jamón serrano de La Alpujarra.

Para indagar más acerca de lo que se puede hacer en Soportújar se recomienda visitar el blog de viajes La Vida No es Solo Trabajar.



