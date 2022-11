Cómo conseguir la licencia de importación de productos sanitarios, por Índico Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 13:29 h (CET)

Para realizar los cuidados de la salud en todos los centros sanitarios, diariamente se utilizan una amplia variedad de instrumentos, equipos, dispositivos, programas, etc.

A estos se les conoce como productos sanitarios y, al igual que todo lo relacionado con este sector, deben ser tratados según normativas y legislaciones específicas. Por tal razón, a la hora de importarlos es indispensable contar con una licencia de importación de producto sanitario y, en caso de no poseerla, se deben solicitar los servicios de un agente importador como Índico.

¿Qué implica la licencia de importación de producto sanitario? La importación de productos sanitarios se rige por un conjunto de leyes y reglamentos nacionales e internacionales que buscan mantener el más alto nivel de calidad en el traslado de estos productos. Por este motivo, se establecen normativas como los requisitos de los agentes económicos y las Obligaciones de la Legislación Europea y Legislación nacional. A la hora de importar, las empresas españolas deben contar con una licencia de importación de producto sanitario. Se trata de un documento en el que la AEMPS autoriza a una entidad a importar de terceros países estos productos, tras haber cumplido con los requisitos reglamentarios aplicables. Sin embargo, la importación conlleva más que solo contar con una autorización; el proceso incluye una serie de comprobaciones de cumplimiento de las normativas, verificación de marcado CE y marcado UDI y una extensa gestión de traslado, documentación técnica, auditorías y más. Debido a esto, muchas empresas optan por contratar los servicios de un agente importador.

Las soluciones de Índico Esta compañía cumple diferentes funciones dentro del proceso de importación de productos sanitarios. Gracias a sus licencias sanitarias, la empresa puede ser intermediaria para aquellas entidades que no posean la licencia de importación. Con este servicio, se responsabiliza ante las autoridades por los productos importados durante un periodo de 10 años, atendiendo la vigilancia, trazabilidad y aseguramiento de la legalidad. Además, ofrecen otros servicios relacionados como la diligencia de aduanas para prever y evitar las restricciones que puedan suceder en la comercialización.

Por otro lado, como experta en el sector, la compañía ofrece asesoramiento profesional continuo para ayudar a las empresas a estar al día con los constantes cambios y actualizaciones de la legislación. Esto se realiza por medio de visitas de consultoría de seguimiento a demanda.

En conclusión, Índico trabaja en todos los frentes del proceso de importación y ofrece soluciones para fabricantes, distribuidores, importadores y agencias de importación.



