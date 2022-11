Office Madrid cuenta con 3 centros para la domiciliación de sociedades Emprendedores de Hoy

Actualmente, existen pequeñas compañías que empiezan su gestión online y mientras crecen necesitan una domiciliación de sociedades en Madrid.

Con esto, se obtiene un espacio donde atender a los clientes, hacer reuniones con proveedores y demás procesos de gestión grupal. Como cada vez son más las compañías en esta modalidad, existen diversos espacios en la ciudad para establecer la dirección. En este sentido, Office Madrid es un business center con zonas de trabajo coworking y paquetes disponibles para registrar sociedades.

Office Madrid ofrece todo lo necesario para la domiciliación de sociedades Los pequeños empresarios ejecutan labores en las que no requieren un espacio físico, es por ello que al comenzar su trabajo no registran una dirección. Pero, mientras la empresa comienza a tomar popularidad entre los clientes, surge la necesidad de tener domiciliación de sociedades.

Con relación a esto, Office Madrid pone a disposición sus centros para realizar el registro social, fiscal y comercial; cada uno se encuentra en una jurisdicción estratégica en la ciudad como en la zona financiera de la capital. Aunado al proceso de registro, el centro ofrece un pack con servicios para disfrutar todos los meses.

Entre estos, el Standard es el plan básico que además de la domiciliación y dirección, dispone de una geolocalización en Google my business, recepción, mensajería, así como el uso de las zonas comunes y los eventos de networking con la comunidad de miembros. A todos estos se les agrega cuatro horas al mes en salas de reuniones y una diaria en el espacio Queen para los que toman el plan Premium.

Beneficios de la domiciliación de sociedades Establecer una dirección es el siguiente paso para el crecimiento de una empresa, por eso, domiciliar con un espacio coworking es una alternativa que es cada vez más popular entre los autónomos. Uno de los beneficios directos que se obtienen es la confianza del cliente, ya que al contar con un lugar profesional donde encontrarse, este siente tranquilidad al contratar el servicio; por esta razón, tener una dirección ayuda a cuidar la imagen de la compañía a largo plazo.

Como se puede denotar en la web de Office Madrid, una domiciliación permite acceder a un espacio preparado para el uso, además, se ahorran costes al no tener una infraestructura propia en la que se debe pagar los servicios fijos. A esto se le agrega la gestión de recepción y demás aspectos que agilizan el trabajo.

En conclusión, con más de 20 años de experiencia en el sector, Office Madrid dispone de localizaciones con cualidades profesionales que están en constante mejora para el uso empresarial.



