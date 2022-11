Dexastur Sanidad Ambiental retira más de 150 nidos de avispa asiática en empresas privadas en lo que va de año.

Dado la elevada actividad de la Vespa Velutina en el Principado de Asturias y zonas limítrofes, la empresa especializada en control de plagas, Dexastur Sanidad Ambiental, recibe varios avisos semanales para planificar actuaciones. En pleno mes de Noviembre y con las temperaturas que no acaban de descender, se dan unas condiciones climáticas en Asturias que más se podrían asemejar a otra época del año.

Los animales y los insectos voladores en este caso, achacan las temperaturas y por ello a día de hoy la presencia de la Vespa Velutina sigue estando muy presente en todos los entornos, viéndose ejemplares en plena calle y avisperos en cualquier parte.

Llega un momento en el que el gran trabajo que realiza el cuerpo de bomberos en la extinción y retirada de avisperos no es suficiente, ya sea por que no dan más de sí o simplemente por qué no pueden actuar en esos lugar privativos. En este punto entra Dexastur Sanidad Ambiental, empresa especializada en el control de plagas desde hace más de 25 años y en años recientes combatiendo la avispa asiática.

"Es una lucha constante" comenta Miguel López, gerente de Dexastur Sanidad Ambiental. "Requiere un conocimiento profundo de la biología del insecto, formación continua en las diferentes técnicas y productos biocidas en el mercado".

En este punto, todo tipo de negocios sufren grandes perdidas económicas por la presencia de la avispa asiática, desde los agricultores o ganaderos que ven como sus cultivos se deterioran por la actividad de este insecto invasor o como se generan avisperos en las cuadras de los animales, a grandes empresas en las que sus empleados dan constancia de molestas y peligrosas picaduras de este insecto.

La batalla no es fácil, es por ello que en Dexastur Sanidad Ambiental apuestan por las últimas técnicas en erradicación de avisperos y avispas, realizando tratamientos de choque destruyendo y eliminando nidos.

"Realizamos una inversión constante en la formación de nuestros técnicos, somos conscientes de hay que estar a la vanguardia para poder ser eficaces contra esta plaga tan dañina" comenta Miguel López. "La última técnica que empleamos consiste en lanzar mediante una carabina de aire comprimido el producto biocida en el avispero".

Desde Dexastur Sanidad Ambiental se recalcó la eficacia de la labor preventiva, es decir, actuar antes de que se originen los avisperos mediante tratamientos de trampeo y captura de reinas de gran eficacia.

La batalla no está perdida.